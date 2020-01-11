Два альбома Дэвида Боуи будут выпущены в этом году Британской звукозаписывающей компанией Parlophone Records. В них войдут неизданные ранее треки музыканта, сообщается на официальном сайте исполнителя.
«David Bowie Is It Any Wonder?» и «ChangesNowBowie»: в 2020 году выпустят два альбома с неизданными песнями Дэвида Боуи
Известно, что в первую очередь опубликуют ранее неизданную версию «The Man Who Sold the World», которую впервые поставили в эфир BBC в 1997 году, но позже удалили по неизвестным причинам. Она войдет в первый мини-альбом «David Bowie Is It Any Wonder?» , состоящий из шести песен, которых будут выпускать еженедельно с 17 января. Затем выложат редкие записи, созданные Боуи в 1990-х.
Релиз второго альбома «ChangesNowBowie» запланировали на 18 апреля 2020 года. Он будет состоять из девяти треков Дэвида Боуи, которые были записаны во время репетиции к выступлению в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке в 1996 году.
Напомним, Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни. Британский рок-музыкант умер 10 января в кругу семьи. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет.
Добавим, что 8 января 2016 года в день рождения Боуи вышла его последняя пластинка под названием Blackstar — студийный альбом стал 26-м по счету. Rolling Stone уже назвал диск лучшим шедевром музыканта, созданным со времен 1970-х годов. Незадолго до релиза певец также представил клип на песню Lazarus.
В 2004 году журнал Rolling Stone включил Боуи в сотню величайших исполнителей рок-музыки всех времен — его поставили на 39-е место. В списке «100 величайших вокалистов всех времен» артист занимает 23-ю строчку.
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