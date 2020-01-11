«David Bowie Is It Any Wonder?» и «ChangesNowBowie»: в 2020 году выпустят два альбома с неизданными песнями Дэвида Боуи

Напомним, Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни. Британский рок-музыкант умер 10 января в кругу семьи. Причиной стало онкологическое заболевание — он боролся с ним на протяжении полутора лет.

Добавим, что 8 января 2016 года в день рождения Боуи вышла его последняя пластинка под названием Blackstar — студийный альбом стал 26-м по счету. Rolling Stone уже назвал диск лучшим шедевром музыканта, созданным со времен 1970-х годов. Незадолго до релиза певец также представил клип на песню Lazarus.

В 2004 году журнал Rolling Stone включил Боуи в сотню величайших исполнителей рок-музыки всех времен — его поставили на 39-е место. В списке «100 величайших вокалистов всех времен» артист занимает 23-ю строчку.