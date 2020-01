«David Bowie Is It Any Wonder?» и «ChangesNowBowie»: в 2020 году выпустят два альбома с неизданными песнями Дэвида Боуи

Известно, что в первую очередь опубликуют ранее неизданную версию «The Man Who Sold the World», которую впервые поставили в эфир BBC в 1997 году, но позже удалили по неизвестным причинам. Она войдет в первый мини-альбом «David Bowie Is It Any Wonder?» , состоящий из шести песен, которых будут выпускать еженедельно с 17 января. Затем выложат редкие записи, созданные Боуи в 1990-х.