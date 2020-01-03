Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип на песню «Пошел Вон Вавилон»

В нем Гребенщиков в черном худи и в солнцезащитных круглых очках играет на синтезаторе, а под конец клипа ему в этом помогает человек в черном плаще и шлеме штурмовика из «Звездных войн». В записи песни, критикующей милитаризм, также участвовал хор мальчиков Санкт-Петербурга.



«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курехин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин и многие другие.