Поэт, музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип, снятый режиссером Михаилом Суротдиновым, на новый трек «Пошел Вон Вавилон». Видео было опубликовано 31 декабря на YouTube.
Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип на песню «Пошел Вон Вавилон»
Поэт, музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков презентовал черно-белый клип, снятый режиссером Михаилом Суротдиновым, на новый трек «Пошел Вон Вавилон». Видео было опубликовано 31 декабря на YouTube.
В нем Гребенщиков в черном худи и в солнцезащитных круглых очках играет на синтезаторе, а под конец клипа ему в этом помогает человек в черном плаще и шлеме штурмовика из «Звездных войн». В записи песни, критикующей милитаризм, также участвовал хор мальчиков Санкт-Петербурга.
«Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года ее основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курехин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин и многие другие.
Ранее лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил клип на песню «Баста Раста». Офшоры, криптовалюта, настоящее и будущее и все это — речитативом. Режиссером выступил петербургский художник, актер, режиссер и идеолог театра «Axe» Максим Исаев — съемки проходили в начале мая в декорациях спектакля «ФАУСТ 3.0» Ника Хамова и Инженерного театра «Ахе» в Петербурге.
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