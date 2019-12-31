Съемки клипа Frau&Mann для второго проекта фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна со Светланой Лободой в главной роли — возможно, самое загадочное музыкальное событие этого года в Петербурге. «Собака.ru» узнала у продюсеров ролика Виталия Капитонова и Федора Кана как они искали казахскую пустыню на Васильевском острове, секреты создания невесомости в кадре и каково работать с Линдеманном.
Как петербуржцы сняли один из главных клипов года с Тиллем Линдеманном и Светланой Лободой
Как произошло знакомство с Тиллем Линдеманном и как вообще случилось, что вы стали авторами этого клипа?
Инициатива была с российской стороны. Виталий Капитонов, креативный продюсер и соавтор сценария из студии Kinemotor Production, несколько месяцев разрабатывал идею клипа, которую хотел бы предложить Тиллю, хотя никаких выходов на него не было — была мечта сделать ролик для любимых музыкантов. Виталий написал первый концепт сценария и предложил Фёдору Кану — продюсеру/исполнительному продюсеру из студии Storm Production (клип группы Ленинград «Не Париж») реализовать эту амбициозную задачу. Благодаря известности Фёдора в профессинальной среде найти выход на группу и договориться о встрече удалось достаточно быстро. К моменту знакомства с Тиллем Линдеманном был подготовлен сценарий на трёх языках, разработаны концепт-арты, напечатан артбук. После встречи нам предложили снять клип на ещё не вышедший трек Frau&Mann, хотя написанный сценарий изначально не имел какой—либо привязки к песне, и был нацелен показать общее виденье стилистики будущего клипа — идею нам пришлось полностью менять.
Как вы работали над идеей ролика?
Вторая наша встреча была с Петером Тэгтгреном – знаменитым мультиинструменталистом, продюсером и вторым участником коллектива Lindemann, на которой он поделился своими наработками, ставшими основой сценария. Выяснилось, что Петер является большим фанатом советской космонавтики и ему хотелось, чтобы действия клипа разворачивались на советской космической станции. В скором времени Федор пригласил в проект Сергея Минадзе, режиссера и соавтора сценария — работа над сценарием шла совместными усилиями. Петер оказался крайне внимательным к каждой детали и готов был уделять обсуждениям сценария столько времени сколько потребуется. Это очень помогало команде, ведь одно дело смотреть клипы известной группы и составлять поверхностное представление о мышлении музыкантов, входящих в её состав, и совсем другое – вживую с ними обсуждать, дискутировать, искать новые идеи.
Почему вы решили пригласить на одну из главных ролей Светлану Лободу?
Светлана Лобода появилась в этой истории на финальных стадиях проработки сценария. Сложно сказать, кому именно пришла эта идея, но инициатива пришла со стороны музыкантов. Скорее всего, они увидели в этом стратегический ход — клип создавался российской командой в России, а участие Светланы в съемках обратило бы ещё большее внимание к клипу широкой аудитории в русскоговорящих странах, где певица пользуется большой популярностью. В какой-то момент даже возникла кризисная ситуация: уже были прописаны все сценарные решения, а тут пришлось вписывать героиню Светланы в историю, прорабатывать её характер, формировать отношение других героев к ней. Это был вызов. Но весь этот проект был одним большим вызовом, поэтому всё закрутилось только с большей скоростью. Когда оставалось всего 10 дней до съемок, сценарной группе нужно было еще решить ряд важных задач. Опять же, надо отдать должное Петеру Тегтгрену, он часами сидел на скайпе с российскими коллегами чтобы урегулировать все узкие места в сценарии.
Мы немного боялись: у певицы очень плотный график и у нас был всего один съемочный день с ней, а надо было снять несколько сцен. Не хотелось перегружать Светлану. Но когда съемка началась, то стало понятно — она готова работать на результат: спрашивала у нас детали роли, чтобы понять психотип своей героини, настроение и визуальный язык клипа. В итоге все было здорово!
Где вы снимали клип, в каких локациях и как их искали?
Учитывая, что обе наши продакшн-студии базируются в Санкт-Петербурге – наиболее выигрышной площадкой для съемок, конечно же, стала киностудия «Ленфильм». Половина сцен снималась в декорациях, другая половина – это реальные объекты. Примечательно, что сцена приземления космонавта посреди степи была снята почти в самом центре города – на Васильевском острове. Мы изначально думали, что это будет песчаный карьер в 120 километрах от города — эта мысль дико пугала, ведь у нас не было возможности тратить на три кадра целый день. В какой-то момент кто-то сказал, мол, есть же намыв. Я к нему относился скептически. Мы туда приехали и поняли — это то, что нам нужно.
С какими сложностями вы столкнулись во время съемок?
На начальном этапе разработки проекта рассматривался вариант съемки космической станции в макете станции «Мир», которая находится в ЦПК города Королев. В итоге из-за сложной технологии съемки космических сцен было принято решение построить космическую станцию в павильоне киностудии «Ленфильм» и благодаря блестящей работе художника-постановщика Ксении Цель и ее команды эта сложнейшая задача была реализована всего за 7 дней. Фабрика, на которой работают герои Линдеманна и Лободы, также была построена в павильоне всего за сутки. Параллельно работе над декорациями художник по костюмам — Олеся Вавилова — сшила несколько космических комбинезонов, придумала и изготовила шевроны, нашла настоящие космические скафандры, которые были привезены из Москвы специально для съемок клипа.
Отдельной сложностью был график съемок актёров. Ведь в клипе снималось сразу 4 медийных лица – Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, актер Петер Стормаре, игравший у братьев Коэнов и Стивена Спилберга, и Светлана Лобода. Стоит ли говорить, что у такой звезды как Петера Стормаре график расписан буквально по часам – он мог прилететь в Петербург на съемки клипа всего на один день, после чего ему нужно было оказаться в Канаде на съемках другого проекта. Это создавало производственные сверхзадачи — приходились искать нестандартные ходы. Похожая ситуация была и со Светланой Лободой – буквально накануне съёмок она была в другой стране, а на следующий день после съемок ей нужно было быть в другом городе.
Немалого внимания заслуживают сцены в космосе. Съемки в невесомости – это всегда задача высокой сложности. Специально для этого оператором-постановщиком Арсением Каном было разработано 2 крана: первый — для движения камеры на 360 градусов вокруг своей оси, чтобы добиться максимального ощущения невесомости в открывающей сцене клипа, а второй — для имитации ярких солнечных лучей, которые заливают станцию через иллюминаторы. Чтобы снять несколько кадров, которые вошли в монтаж, постановщику трюков Максиму Яковлеву понадобилось часы интенсивных репетиций актёров, подвешенных на тросах. А ведь это большая физическая нагрузка.
Как у вас сложились отношения с Тиллем и Петером во время съемок?
Надо отметить, что Тилль и Петер очень разные. Тилль – бескомпромиссный рокнролльщик. Когда он заходит в помещение, внимание всех присутствующих мгновенно становится приковано к нему. При этом он ничего особого не делает. В нём есть некое противоречие – публичный, но скромный и интеллигентный, но брутальный, сильный, при этом утонченный. Когда он заходит в кадр, то мгновенно включается в роль. Причем включается так, что нет необходимости делать дубли по актерской игре. Он отыгрывает всё настолько точно и тонко, что ты веришь ему беспрекословно. Работать с таким человеком – одно удовольствие. Тилль почти всегда доверяет команде и делает то, что от него требуется. Однако если ему что-то не нравится – он об этом скажет сразу прямо и не потерпит возражений — он не терпит промедлений, не любит ждать, ему нужно движение.
Петер – практически полная противоположность Тилля. Он тихий, спокойный, усидчивый, он въедлив, всегда глубого копает. В то же время с ним можно по-дружески беседовать о пустяках. Но в каждую минуту общения с ним ты понимаешь, что ведешь диалог с большим человеком, с иконой в мире музыки. Вообще Петер обладает удивительным талантом – он играет практически на всех существующих музыкальных инструментах, именно поэтому вся музыка на новом альбоме Lindemann – F&M сочинена, записана и сведена им лично. И это не говоря о том, что у него есть ещё два других действующих музыкальных проекта – Pain и Hypocrisy, а также собственная студия звукозаписи Abyss Studio. За время работы над проектом ребята сдружились с музыкантами. Это был проект, практически олицетворяющий дружбу народов. Ведь практика доказывает, не важно из какой ты страны, не важно к какой религии себя относишь, не важно на каком языке разговариваешь – если есть общие цели и задачи, то нет никаких помех для их реализации.
Клип Lindemann Frau&Mann был реализован продакшн-студией Storm Production при участии Kinemotor Production. Storm Production реализовали такие проекты как клипы «Не Париж» и «Сумка» группы Ленинград, клип «Ты всегда в плюсе» Ивана Дорна и другие ролики. Kinemotor Production реализовала два полнометражных документальных фильма («Область высокого полёта» и «Помощь номер один»), а за рекламный ролик одного из петербургских предприятий ребята удостоились награды на Каннском фестивале (Cannes corporate&TV media).
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