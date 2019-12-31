Как петербуржцы сняли один из главных клипов года с Тиллем Линдеманном и Светланой Лободой

Почему вы решили пригласить на одну из главных ролей Светлану Лободу?

Светлана Лобода появилась в этой истории на финальных стадиях проработки сценария. Сложно сказать, кому именно пришла эта идея, но инициатива пришла со стороны музыкантов. Скорее всего, они увидели в этом стратегический ход — клип создавался российской командой в России, а участие Светланы в съемках обратило бы ещё большее внимание к клипу широкой аудитории в русскоговорящих странах, где певица пользуется большой популярностью. В какой-то момент даже возникла кризисная ситуация: уже были прописаны все сценарные решения, а тут пришлось вписывать героиню Светланы в историю, прорабатывать её характер, формировать отношение других героев к ней. Это был вызов. Но весь этот проект был одним большим вызовом, поэтому всё закрутилось только с большей скоростью. Когда оставалось всего 10 дней до съемок, сценарной группе нужно было еще решить ряд важных задач. Опять же, надо отдать должное Петеру Тегтгрену, он часами сидел на скайпе с российскими коллегами чтобы урегулировать все узкие места в сценарии.

Мы немного боялись: у певицы очень плотный график и у нас был всего один съемочный день с ней, а надо было снять несколько сцен. Не хотелось перегружать Светлану. Но когда съемка началась, то стало понятно — она готова работать на результат: спрашивала у нас детали роли, чтобы понять психотип своей героини, настроение и визуальный язык клипа. В итоге все было здорово!