Главная героиня нового видео Cream Soda в исполнении актрисы Александры Бортич проходит кастинг на роль Снегурочки и выясняет, что Дед Мороз (Семен Фурман) — не такой добрый и безобидный, как его описывают в сказках. Попадая в его вотчину, снегурочка разрабатывает план, как с ним расквитаться — и воплощает его в жизнь с помощью снеговика (и своего любовника!) в исполнении Александра Горчилина.

Третий лонгплей Cream Soda «Комета» вышел в июле 2019 года. Вместе с презентацией пластинки группа показала клип на песню «Никаких больше вечеринок», продюсером которого выступил Александр Гудков (и снялся сам!). Вместе с Гудковым сбежали на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и режиссер Александр Баширов. Клип на еще одну песню, вошедшую в альбом — «Солд аут» — музыканты выпустили в сентябре. Послушайте также микстейп, который Cream Soda записали специально для «Собака.ru».

В октябре 2018 года Cream Soda выпустили альбом ремиксов «Версии красиво» — последователь пластинки «Красиво». Представить иной взгляд на композиции помогли музыканты, диджеи и продюсеры, «творчеством которых мы заряжаемся, вдохновляемся, играем их на dj сетах и просто получаем удовольствие от их музыки». Среди них — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» трио «Лауд».