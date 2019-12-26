Премьера на «Собака.ru»: мини-альбом «Вы у меня украли море» группы «КОМНАТА105»

Запись мини-альбома «Вы у меня украли море» группы «КОМНАТА105» (Гамлет Мовсисян — вокал, Андрей Севастьяник — гитара, Артем Савинков — пианино, Николай Кунавин — барабаны, перкуссия, Synergy Quartet — струнные) проходила на студии Galernaya 20 под руководством звукорежиссеров Николая Бритвина и Владимира Ляшенко. Мастеринг — Warren Sokol (United Recording, LA). Автором обложки выступил фотограф Антон Рудзат.

Напомним, первый сингл инди-рок группы «КОМНАТА105» вышел в июле 2017 года, а уже в октябре коллектив представил дебютную пластинку «Хроники одного сна». «Это пять разных историй, воспоминаний, ощущений, мыслей, образов. То, что было, то, что могло бы быть, то, чего уже никогда не будет. Объединяет их одно — ощущение полета где-то между реальностью и мечтой. Наш мини-альбом — это хроники», — рассказал «Собака.ru» о записи фронтмен группы Гамлет Мовсисян.