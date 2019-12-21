Новый альбом «свободной поэзии» американской певицы Ланы Дель Рей будет выпущен 4 января. Об этом она сообщила в Instagram.
Лана Дель Рей объявила о выходе нового альбома «свободной поэзии» в начале 2020 года
Лана добавила, что альбом будет посвящен коренным американцам. Кроме того, половина заработанных средств будет направлена различным организациям по всей Северной Америке – вне зависимости от того, защищают ли они свои права или земли.
Напомним, в конце августа американская певица и автор песен Лана Дель Рей презентовала шестой студийный альбом Norman F*****g Rockwell. Пластинка насчитывает 14 треков, записанных при участии продюсера Джека Антоноффа — синтез ретро-попа и серф-рока об отличных исполнителях, которые «считают себя дерьмом», прелестях жизни в Калифорнии и любви.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.