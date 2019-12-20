Премьера на «Собака.ru»: клип Manizha на песню «Недославянка»

В новом клипе певица сражается с таинственным злодеем по имени Падеж, который крадет монобровь, сбивает навигаторы, стирает память и знание родного языка. Несмотря на некоторую абсурдность видеоряда, это настоящее откровение Манижи, в котором она в первую очередь призналась сама себе — о том, как она всю жизнь стеснялась своей национальности и в конечный момент поняла, что «убила свою идентичность, забыла язык».

«Отказываясь от того, кто мы на самом деле — национально, расово, культурно — мы теряем невероятно важные составные. И дезориентируемся. Наш навигатор сбивается. Причем необязательно, как в моем случае — родившись таджичкой, оставаться только ею. Ментально я впитала славянскую культуру, в чем-то западную, приняла для себя многие аспекты восточной философии. Я — «недо»-кто-то, и это нормально», — рассказала «Собака.ru» Манижа.

Манижа эмигрировала в Россию в 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане. Съемки клипа на песню «Недославянка» тоже проходили в двух странах, а все люди в видео непрофессиональные актеры и обычные люди — мигранты, продавцы на базаре в Душанбе, среднеазиаты-друзья и знакомые Манижи. Все они говорят на несуществующем языке, имитируя то, что обычно слышат от азиатов россияне. Главную мужскую роль, Угулбека, исполнил актер «Гоголь-Центра» Евгений Сангаджиев.