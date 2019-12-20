Премьера на «Собака.ru»: клип Manizha на песню «Недославянка»

Певица, композитор и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа презентовала клип на песню «Недославянка» — вторую работу на тему потерявшейся между разными культурами идентичности. Здесь болливудский блокбастер 90-х смешивается с нуарными лентами и комиксами, а стереотипы о приезжих доводятся до абсурда. Посмотрите, как Манижа (в блеске дешевой бижутерии и с кальяном наперевес!) спасает не только мигрантов, но и саму себя — от злодея, отнимающего национальные черты.
В новом клипе певица сражается с таинственным злодеем по имени Падеж, который крадет монобровь, сбивает навигаторы, стирает память и знание родного языка. Несмотря на некоторую абсурдность видеоряда, это настоящее откровение Манижи, в котором она в первую очередь призналась сама себе — о том, как она всю жизнь стеснялась своей национальности и в конечный момент поняла, что «убила свою идентичность, забыла язык».
«Отказываясь от того, кто мы на самом деле — национально, расово, культурно — мы теряем невероятно важные составные. И дезориентируемся. Наш навигатор сбивается. Причем необязательно, как в моем случае — родившись таджичкой, оставаться только ею. Ментально я впитала славянскую культуру, в чем-то западную, приняла для себя многие аспекты восточной философии. Я — «недо»-кто-то, и это нормально», — рассказала «Собака.ru» Манижа.
Манижа эмигрировала в Россию в 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане. Съемки клипа на песню «Недославянка» тоже проходили в двух странах, а все люди в видео непрофессиональные актеры и обычные люди — мигранты, продавцы на базаре в Душанбе, среднеазиаты-друзья и знакомые Манижи. Все они говорят на несуществующем языке, имитируя то, что обычно слышат от азиатов россияне. Главную мужскую роль, Угулбека, исполнил актер «Гоголь-Центра» Евгений Сангаджиев.
«Ощущение, в котором многие из нас зависли — «свой среди чужих и наоборот», отнимает силы, поэтому каждый раз нужно находить импульсы и драйв совершать поступки и ритуалы, дающие их. Я не имею никакого отношения к средней Азии, но внешность моя вполне органично вписывается в представление о них окружающих. «Недославянка» — прекрасный повод рефлексии на тему ментальности, азиатской матрицы, которая доминирует в русском обществе, и поиска своего «я». Я счастлив быть в этой обойме отборных «национальных» снарядов, которые разорвут ваши сердца и головы», — поделился актер.
Напомним, в октябре Манижа представила клип на песню «Сейчас дважды не случится». Ироничная история жизни и любви (с героем актера «Гоголь-Центра» Филиппа Авдеева) призывает отказаться от стереотипов и ценить каждый момент. Ранее певица представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье. Певица также поучаствовала в записи дебютного релиза «Курток Кобейна» — сайд-проекта Шуры Би-2, записала совместную композицию All Rise с московской нео-психоделик группой Stone Submarines, а еще озвучила произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока.
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