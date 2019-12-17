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Шура Кузнецова презентовала клип на песню «Мама кошка», вдохновленный «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери

Певица Шура Кузнецова презентовала клип на песню «Мама кошка». Вдохновленный «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери, видео наполнено аллегориями к повести-сказки. Здесь и Роза, Лиса, Король и Змея, а также и сам Принц — в объективе Никиты Городниченко и режиссуре Алены Шевченко.

 

Шура Кузнецова, певица:

Мне эта песня приснилась, просто припев и все. Я в детстве маму кошкой рисовала, как и все дети, наверное, это какой-то общий детский код. Потом я стала размышлять, что надо песню дописать, и в тот момент перечитывала «Маленького принца». И фразы сами вставали в строчки песни.

Алена Шевченко, режиссер:

В создании истории я решила оттолкнуться от самой известной цитаты из этого произведения: «Все взрослые когда-то были детьми, но не все об этом помнят». Затем я решила продолжить эту мысль, а что если засыпая взрослый вновь обретает внутреннего ребенка? Ведь во сне мы существуем без рамок и предрассудков. Во сне можно быть каким угодно, в любом образе. Сон — это свободна. А для меня свобода в визуальном плане очень сильно связана с танцем. Так у нас и получился сказочный танцевальный музыкальный клип.

  • Все фотографии предоставлены представителями певицы. Фотограф: Даша Почерк

В октябре 2019 года Шура Кузнецова выпустила новый полноформатный альбом «Пробуждеие». В пластинку вошли 12 композиций, в том числе и «Мама кошка», воплотившаяся в свежем клипе. Петербургская презентация прошла 1 декабря в клубе Aurora. В 2018 году певица выпустила клип на песню «Я, как моя музыка» с EP «Выспимся потом», а в 2017-ом на «Собака.ru» состоялась премьера альбома «1000 птиц» — записанного за неделю под аккомпанемент петербургского дождя (да-да!).

 

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Дарья Гладких,
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