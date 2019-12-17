В создании истории я решила оттолкнуться от самой известной цитаты из этого произведения: «Все взрослые когда-то были детьми, но не все об этом помнят». Затем я решила продолжить эту мысль, а что если засыпая взрослый вновь обретает внутреннего ребенка? Ведь во сне мы существуем без рамок и предрассудков. Во сне можно быть каким угодно, в любом образе. Сон — это свободна. А для меня свобода в визуальном плане очень сильно связана с танцем. Так у нас и получился сказочный танцевальный музыкальный клип.