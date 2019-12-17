Певица Шура Кузнецова презентовала клип на песню «Мама кошка». Вдохновленный «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери, видео наполнено аллегориями к повести-сказки. Здесь и Роза, Лиса, Король и Змея, а также и сам Принц — в объективе Никиты Городниченко и режиссуре Алены Шевченко.
В октябре 2019 года Шура Кузнецова выпустила новый полноформатный альбом «Пробуждеие». В пластинку вошли 12 композиций, в том числе и «Мама кошка», воплотившаяся в свежем клипе. Петербургская презентация прошла 1 декабря в клубе Aurora. В 2018 году певица выпустила клип на песню «Я, как моя музыка» с EP «Выспимся потом», а в 2017-ом на «Собака.ru» состоялась премьера альбома «1000 птиц» — записанного за неделю под аккомпанемент петербургского дождя (да-да!).
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