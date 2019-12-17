Петербургская музыкальная группа «Увула» выпустила клип на песню «Дранк». Композиция вошла в третий полноформатный альбом коллектива «Нам остается лишь ждать», презентованный в апреле этого года.
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Петербургская музыкальная группа «Увула» выпустила клип на песню «Дранк». Композиция вошла в третий полноформатный альбом коллектива «Нам остается лишь ждать», презентованный в апреле этого года.
Клип, как и сама песня «Дранк», рассказывает историю молодых людей (в исполнении Вари Горшковой и Сергея Куликова), чьи отношения дают трещину из-за пагубных привычек одного из них. «Останови меня, останови, сделай все так, чтоб не выпил я больше. Я бы хотел встречаться с тобой, если не было здесь все так сложно», — рапортуют музыканты в припеве. Режиссером и оператором нового видео выступил Павел Огородников, автором идеи — фронтмен «Увулы» Алексей Августовский.
Ранее музыканты показали клип на заглавную и одноименную песню третьего альбома «Нам остается лишь ждать». Всего пластинка, вышедшая в свет 1 апреля 2019 года, насчитывает восемь композиций — петербургская презентация состоялась 27 апреля на сцене «Лендока».
Летом также вышел новый полноформатный альбом сайд-проекта фронтмена «Увулы» Алексея Августовско Fleece Flower. Пластинка получила название «1999-2000» и насчитывает восемь треков, в том числе «Незнакомый друг» и «Изгнанник» — с живым электронным саундом и меланхоличными текстами о переменах, внутренней борьбе и путешествиях в мир сновидений. Послушайте прямо сейчас!
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