Группа «Увула» выпустила клип на песню «Дранк»

Клип, как и сама песня «Дранк», рассказывает историю молодых людей (в исполнении Вари Горшковой и Сергея Куликова), чьи отношения дают трещину из-за пагубных привычек одного из них. «Останови меня, останови, сделай все так, чтоб не выпил я больше. Я бы хотел встречаться с тобой, если не было здесь все так сложно», — рапортуют музыканты в припеве. Режиссером и оператором нового видео выступил Павел Огородников, автором идеи — фронтмен «Увулы» Алексей Августовский.

Ранее музыканты показали клип на заглавную и одноименную песню третьего альбома «Нам остается лишь ждать». Всего пластинка, вышедшая в свет 1 апреля 2019 года, насчитывает восемь композиций — петербургская презентация состоялась 27 апреля на сцене «Лендока».