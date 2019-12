Скончался один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли

Гец Густав Ксински, известный под именем Гершон Кингсли, родился в 1922 году в немецком городе Бохум, и в 1940-х годах эмигрировал в США. В 1966 году, совместно с французским музыкантом Жан-Жаком Перри, Кингсли выпустил первый электронный альбом The In Sound from Way Out!, в 1967-ом — пластинку Kaleidoscopic Vibrations: Spotlight on the Moog.

Кингсли являлся одним из пионеров электронной музыки в 1970-х годах и одним из первых исполнителей на синтезаторе Муга — модульном управляемом напряжением клавишном синтезаторе американского изобретателя Роберта Артура Муга.

Наибольшую известность Кингсли принесла инструментальная композиция Popcorn, впервые записанная в 1969 году для третьего альбома Music to Moog By и ставшая одним из первых образцов музыки в жанре синти-поп. В 1976 году мелодия использовалась в 10-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!», где она звучит в аранжировке группы «Elektrik Cokernut» 1973 года.