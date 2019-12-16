10 декабря в Нью-Йорке скончался Гершон Кингсли — германо-американский композитор, один из пионеров электронной музыки, один из первых исполнителей на синтезаторе Муга и автор легендарной композиции Popcorn, прозвучавшей с 10 выпуске «Ну, погоди!». Ему было 97 лет.
Скончался один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли
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Фото: gershonkingsley.com
Гец Густав Ксински, известный под именем Гершон Кингсли, родился в 1922 году в немецком городе Бохум, и в 1940-х годах эмигрировал в США. В 1966 году, совместно с французским музыкантом Жан-Жаком Перри, Кингсли выпустил первый электронный альбом The In Sound from Way Out!, в 1967-ом — пластинку Kaleidoscopic Vibrations: Spotlight on the Moog.
Кингсли являлся одним из пионеров электронной музыки в 1970-х годах и одним из первых исполнителей на синтезаторе Муга — модульном управляемом напряжением клавишном синтезаторе американского изобретателя Роберта Артура Муга.
Наибольшую известность Кингсли принесла инструментальная композиция Popcorn, впервые записанная в 1969 году для третьего альбома Music to Moog By и ставшая одним из первых образцов музыки в жанре синти-поп. В 1976 году мелодия использовалась в 10-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!», где она звучит в аранжировке группы «Elektrik Cokernut» 1973 года.
Кингсли исполняет Popcorn в 2007 году
Кингсли работал над музыкой для кино и телевидения, создавал классические камерные произведения и сочинения для иудейских церемоний, написанные под влиянием рок-музыки. Неоднократно выступал дирижером и аранжировщиком бродвейских мюзиклов. Работа Кингсли была отмечена двумя премиями «Клио», номинацией на премию «Тони» в категории «Лучший дирижер и музыкальный руководитель» и специальной премией фонда Bob Moog Foundation.
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