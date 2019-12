«По иронии судьбы, Рождество для многих из нас является нервным временем. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество будучи восторженными детьми, а затем серьезными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает», — говорит Брайан Мэй. — «Это видео напоминает, что как люди мы должны нести ответственность за всех живых существ. Не только ради своего блага или блага наших внуков, но как знак уважения к правам животных».

Британская рок-группа Queen была основана на рубеже 1960-1970-х годов Брайаном Мэем и Тимом Стаффелом — позже к двум студентам присоединились тогда студент-дантист и барабанщик Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри, а Стаффел наоборот покинул команду. Дебютный и одноименный альбом Queen был выпущен в июле 1973 года, а первый успех пришел к музыкантам в феврале 1974-го — после выхода сингла Seven Seas of Rhye, который 10 недель продержался в британских чартах.

«Классикой рока» музыкальные критики считают песни Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Innuendo, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, A Kind of Maic. Всего на счету Queen 15 студийных альбомов, пять концертных записей и многочисленные сборники, 18 хитов группы занимали первые места в чартах разных стран мира. После смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри в 1991 году группа практически прекратила студийную деятельность. В 2004 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор возродили группу, запустив проект «Queen+». С 2011 года состав выступает с Адамом Ламбертом под названием «Queen + Adam Lambert».

Напомним, 26 сентября 2019 года исполнилось 50 лет со дня выхода двенадцатого студийного альбома The Beatles Abbey Road. К юбилею пластинки с одной из самых известных обложек за всю историю звукозаписи на официальном YouTube-канале группы вышел клип на песню Here Comes The Sun. В честь 50-летия другого культового сингла, Space Oddity Дэвида Боуи, также вышел клип — посмотрите его прямо сейчас!