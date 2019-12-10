Скончался Олег Талыпин — старейший петербургский фаготист и профессор консерватории Римского-Корсакова

Олег Евгеньевич Талыпин окончил Ленинградскую государственную консерваторию. В 1957 году Талыпин начал профессиональную деятельность в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, в 1965 году был приглашен в состав Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, где спустя семь лет стал концертмейстером группы фаготов.

Талыпин был профессором кафедры деревянных духовых инструментов Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге, где музыкант преподавал с 1981 года. В его классе учились многие фаготисты оркестров Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, оркестров Мариинского и Михайловского театров, а также Академической капеллы.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича Талыпина.