Сегодня, 10 декабря, в возрасте 90 лет скончался музыкант Олег Талыпин — старейший фаготист Петербурга, профессор Консерватории имени Римского-Корсакова и народный артист России.
Скончался Олег Талыпин — старейший петербургский фаготист и профессор консерватории Римского-Корсакова
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Фото: Санкт-Петербургская консерватория
Олег Евгеньевич Талыпин окончил Ленинградскую государственную консерваторию. В 1957 году Талыпин начал профессиональную деятельность в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, в 1965 году был приглашен в состав Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, где спустя семь лет стал концертмейстером группы фаготов.
Талыпин был профессором кафедры деревянных духовых инструментов Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге, где музыкант преподавал с 1981 года. В его классе учились многие фаготисты оркестров Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, оркестров Мариинского и Михайловского театров, а также Академической капеллы.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича Талыпина.
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