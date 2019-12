Эдуард Шарлот – Тосе Чайкиной: «Сейчас каждый делает свое музло, из-за этого оно и получается фастфудовым»

Тося: Мне интересно узнать про твое детство. Ну то есть, что тебя заставило писать музыку и как ты понял, что ты тот, кто ты есть?

Эдуард: Это было в 14, нет, в 15 лет. Я захотел петь. Представлял себя на сцене, стоя дома перед шкафом, и держал в руке пульт, словно это был микрофон. Вот. Меня это с ума сводило настолько, что я спать не мог по ночам. У меня ведь даже база была — музыкальная школа, хотя свои знания я особо не использовал, просто записывал и выкладывал в интернет каверы. До популярности в инстаграме и попадания в «Песни» я был клавишником в самарской группе «Капитан Коркин» и основал собственную — The Way of Pioneers. Мы выступали на подвальных сценах и рок-фестивалях. Плохих.

Тося: Ты играешь на фортепиано, да?

Эдуард: Не-не-не, тебе кажется.

Тося: Одни иллюзии! А что ты играл до того, как начал исполнять каверы и писать свои песни? Что тебя сформировало как музыканта?

Эдуард: Я вырос на поп-панке. Сначала мне нравились Green Day, Blink 182, потом копнул глубже к истокам — The Stooges, The Ramones. По их песням учился сам играть на гитаре и ударных. В общем, считаю это направление главным в моем становлении. Чуть позже, естественно, верх взяла хорошая музыка, классика — ну, типа, The Beatles. Хотя они и были попсой, но придумали что-то новое и необычное. Это мне в них и нравится.