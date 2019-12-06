Муся Тотибадзе выпустила клип на песню «Кто остановит этот дождь»

«С самого приезда начали происходить вещи, которые должны были нас предостеречь, но нет. У нас заболел оператор. Квартира, в которой мы должны были снимать, оказалась негодной. Тут же нашелся человек, который предложил нам для работы свою. Начались супер-совпадения, и ничего не могло нас расстроить. Не знаю, проявится ли этот азарт в клипе, но снималось все легко, приятно и в удовольствие», — рассказывает хореограф и режиссер видео Олег Глушков.

«Этот клип — мое впечатление от песни, от общения с Мусей и от того настроения, которое я почувствовала в ней в тот период времени. Мне всегда было очень интересно наблюдать за Мусей, она обладает мощным природным обаянием и непосредственностью, которые, как мне кажется, прекрасно проявляются в хореографии Олега Глушкова», — добавляет режиссер клипа Нина Гусева.

Ближайшее выступление Муси Тотибадзе в Петербурге — 12 декабря. Певица даст второй сольный концерт.

Напомним, в мае Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. Исключение составил трек «Останусь с тобой» — переосмысление хита 90-х Натальи Ветлицкой, а также песню «Птицы», автором текста к которой стал Илья Шаповалов. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.