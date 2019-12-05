Украинский рэпер Лион презентовал песню «Оригами», записанную при участии Ивана Дорна. Как признаются музыканты, новый трек — это «старая история», которая «лежала в шкафу уже много лет».
Иван Дорн и рэпер Лион презентовали совместный трек «Оригами»
«Оригами» — третья совместная работа музыкантов. В 2012 году Иван Дорн принял участие в записи композиции «Москва слезам не верит», вошедшей в альбом Лиона «Лучше, чем вчера», а в 2014-ом рэпер появился на фите в треке «Безмато», вошедшем во вторую стольную пластинку Дорна Randorn.
«Лион — мой сосед по комнате, мой сосед по музыке, мой сосед по жизни. Я забыл про этот трек, а потом он его прислал. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мой припев!», — рассказывает Дорн «Афише» о новой работе. «Как‑то раз Ваня приехал ко мне в гости, и мы зарубились в FIFA, я в итоге выиграл, приз — совместная песня. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мои куплеты!», — добавляет Лион.
Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».
В октябре Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный (первый за 5 лет!) мини-альбом «Три хороших песни». Композиции на все случаи жизни! «Живописный мост» — для исполнения под гитару во дворе для девчонок, «Бандитская быстрая» — для гонок по ночной трассе с пацанами, а «Ренессанс» — для времени наедине с самим собой. Послушайте прямо сейчас!
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