Иван Дорн и рэпер Лион презентовали совместный трек «Оригами»

«Лион — мой сосед по комнате, мой сосед по музыке, мой сосед по жизни. Я забыл про этот трек, а потом он его прислал. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мой припев!», — рассказывает Дорн «Афише» о новой работе. «Как‑то раз Ваня приехал ко мне в гости, и мы зарубились в FIFA, я в итоге выиграл, приз — совместная песня. И тут я понял, какую пушку мы написали. Ну, как минимум мои куплеты!», — добавляет Лион.

Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».

В октябре Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный (первый за 5 лет!) мини-альбом «Три хороших песни». Композиции на все случаи жизни! «Живописный мост» — для исполнения под гитару во дворе для девчонок, «Бандитская быстрая» — для гонок по ночной трассе с пацанами, а «Ренессанс» — для времени наедине с самим собой. Послушайте прямо сейчас!

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