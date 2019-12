Apple Music подвел итоги 2019 года

Стриминговый сервис Apple Music подвел музыкальные итоги 2019 года. Самой популярной пластинкой среди пользователей стал дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, лучшим треком — дуэт Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус Old Town Road. «Собака.ru» публикует рейтинг.