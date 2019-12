Apple Music Awards присуждается в пяти номинациях. «Артиста года», «Лучшего автора песен» и «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений. «Альбом года» и «Песню года» определяют по данным стриминга — то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.

В 2019 году артистом года стала певица Билли Айлиш, а ее дебютная пластинка When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — лучшим альбомом. Награду как лучший автор песен также получила Айлиш — разделив ее со своим братом Финнеасом Пайратом О’Коннеллом, известным как FINNEAS. Прорывом года признана soul-исполнительница Lizzo, а песней года — композиция Old Town Road рэпера Lil Nas X.