Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «Артистом года» стала Билли Айлиш.
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards. Первым артистом года стала Билли Айлиш
Apple Music Awards присуждается в пяти номинациях. «Артиста года», «Лучшего автора песен» и «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений. «Альбом года» и «Песню года» определяют по данным стриминга — то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.
В 2019 году артистом года стала певица Билли Айлиш, а ее дебютная пластинка When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — лучшим альбомом. Награду как лучший автор песен также получила Айлиш — разделив ее со своим братом Финнеасом Пайратом О’Коннеллом, известным как FINNEAS. Прорывом года признана soul-исполнительница Lizzo, а песней года — композиция Old Town Road рэпера Lil Nas X.
Статуэтки, которые будут вручаться лауреатом Apple Music Awards, созданы Apple специально для премии. В каждой награде используется специальная кремниевая пластина, которая подвешена между полированным листом стекла и корпусом из обработанного анодированного алюминия. Пластина создается в течение нескольких месяцев, а затем символично разрезается на сотни отдельных чипов — аналогичных тем, которые используются в устройствах Apple для прослушивания музыки.
Церемония награждения Apple Music Awards-2019 состоится 5 декабря в Театре Стива Джобса. Прямую трансляцию выступления Билли Айлиш можно посмотреть в 05:30 по московскому времени.
Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.
Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того, iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.
После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.
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