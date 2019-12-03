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Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards. Первым артистом года стала Билли Айлиш

Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards. Ежегодно награда будет присуждаться в пяти номинациях самым талантливым и выдающимся исполнителям, чье творчество значительно повлияло на мировую музыку. Первым «Артистом года» стала Билли Айлиш.

  • Билли Айлиш. Здесь и далее фото: Apple

  • FINNEAS

  • Lizzo

  • Lil Nas X

Apple Music Awards присуждается в пяти номинациях. «Артиста года», «Лучшего автора песен» и «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, в которую входят музыкальные критики и лидеры мнений. «Альбом года» и «Песню года» определяют по данным стриминга — то, что подписчики сервиса слушали чаще всего. 

В 2019 году артистом года стала певица Билли Айлиш, а ее дебютная пластинка When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — лучшим альбомом. Награду как лучший автор песен также получила Айлиш — разделив ее со своим братом Финнеасом Пайратом О’Коннеллом, известным как FINNEAS. Прорывом года признана soul-исполнительница Lizzo, а песней года — композиция Old Town Road рэпера Lil Nas X. 

Статуэтки, которые будут вручаться лауреатом Apple Music Awards, созданы Apple специально для премии. В каждой награде используется специальная кремниевая пластина, которая подвешена между полированным листом стекла и корпусом из обработанного анодированного алюминия. Пластина создается в течение нескольких месяцев, а затем символично разрезается на сотни отдельных чипов — аналогичных тем, которые используются в устройствах Apple для прослушивания музыки.

Церемония награждения Apple Music Awards-2019 состоится 5 декабря в Театре Стива Джобса. Прямую трансляцию выступления Билли Айлиш можно посмотреть в 05:30 по московскому времени.

От первого профессионального iPhone до гейм-сервиса: что показала Apple на презентации в Купертино

Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии проikf ежегодная презентация Apple. Линейки главных устройств, таких как iPad и iWatch, полностью обновились. Не стал исключением и iPhone — теперь 11-го поколения. Компания представила три устройства: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Apple обновила всю линейку iPad и представила отдельную операционную систему iPadOS — теперь софт позволяет использовать экран планшета на полную. iPad 7 получил экран 10,2 дюймов и более широкий угол обзора. Впервые планшет получил специальный соединитель, позволяющий подключить к нему клавиатуру или чехол.

Также компания презентовала Apple Watch Series 5 — впервые с экраном Retina Always-On. Благодаря обновлению увидеть информацию можно в любое время — не поднимая iWatch и не нажимая на дисплей. Кроме того,  iWatch Series 3 продолжат поступать в продажу по сниженной цене.

После презентации Apple снизила цены и на старые модели iPhone в России, выпустила iOS 13 — с темной темой, встроенным видеоредактором и системой авторизации Apple ID, показала новые AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, а также MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina — самый большой в линейке.

 

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Дарья Гладких,
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