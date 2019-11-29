Премьера на «Собака.ru»: альбом Тоси Чайкиной «Сделано в айфон»

Тося Чайкина: DIY было для меня не экспериментом, а абсолютно осознанным желанием, потому что ты от этого растешь. Есть несколько видов опыта и для меня интереснее всего опыт самопроживания. Моя задача на данный момент – это вдохновить людей, которые обременены стереотипом, что нужно очень много денег потратить на студию. На самом деле нет. Сейчас цифровая эпоха и есть возможности делать все своими руками, не думаю и просто творя. Мне интересно прокачиваться, и с каждой песней я расту над собой. Если сравнить трек "Поцелуи", который вышел в мае, и альбом, то заметно, как его песни выигрывают по качеству. Написать альбом на iPhone – это как квест, который прикольно пройти: полностью передать через себя то, что я несу, а не через кого-то, с кем могла бы коллаборировать в качестве саундпродюсера. Самым сложным было то, что нет безграничности, но эти рамки и заданные параметры как раз и дают удовольствие от процесса. При этом треки придумывались так же, как и обычно. То есть приходит какое-то настроение, вайб, начинаешь это все воплощать, но через телефон. Концепция этих 10 треков – это, наверное, самые быстро написанные мной песни с мая. То есть я писала очень расслабленно, но музыки сочинилось много – на два-три альбома точно. А именно эти 10 треков совпадают по духу: в них есть какое-то единое настроение сквозь каждый. Они мне все очень нравятся. Когда был вопрос, какой же фокус-трек, то есть какую песню первой в предрелизе открываем, мне хотелось выпустить все, так как в каждой есть и душа, и прокачка. Но самая отдаленная из них для меня сейчас – это Fall in love, потому что она слишком хрупкая и нежная, а я ощущаю себя по-другому: более сильной и дерзкой. Поэтому ближе в данный момент мне "Манифест" и "Пойми меня, мама"»