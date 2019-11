Премьера на «Собака.ru»: альбом Тоси Чайкиной «Сделано в айфон»

В мае Тося Чайкина записала сингл «Поцелуи» в приложении GarageBand на iPhone XR. Опыт DIY (do it yourself – сделай сам) вновь убедил ее, что для качественного звука не нужны студии. Все десять треков релиза она сочинила и свела сама на смартфоне. Лично в формате шоу под названием «Манифест» Тося презентует пластинку в Петербурге 12 декабря на Новой сцене Александринского театра.