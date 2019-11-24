Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал клип на песню «Frau & Mann», входящую в новый альбом «F&M» проекта Lindemann. В главных ролях снялась Светлана Лобода – она предстала в образе рабочей на заводе в синем халате и косынке. Клип снимался в Петербурге, а его режиссером стал Сергей Минадзе.
Тилль Линдеманн выпустил клип «Frau & Mann» – с участием Светланы Лободы
События происходят во времена космической гонки. По сюжету владелец фабрики хрусталя планирует увести жену брата, который готовится вернуться домой после долгого пребывания на космической станции. Тем временем героиня Лободы работает на предприятии брата своего мужа. Она провинилась на производстве, и руководитель вызвал ее к себе, чтобы попытаться изнасиловать свою подчиненную. Однако девушка стала сопротивляться и разбила голову начальнику.
Напомним, ранее солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Петербург для того, чтобы снять клип. Уже тогда было известно, что видео станет частью нового сольного проекта Линдеманна, участие в котором также примет певица Светлана Лобода. Работа над клипом проходила на киностудии «Ленфильм».
В мае группа выпустила седьмой полноформатный альбом — первый после десятилетнего молчания. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio, выпущенные ранее синглами. А 2 августа Rammstein дали стадионный концерт на петербургской «Газпром Арене». Посмотрите, как музыканты готовились к нему, прогуливаясь по Петербургу.
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