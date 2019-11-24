Тилль Линдеманн выпустил клип «Frau & Mann» – с участием Светланы Лободы

Напомним, ранее солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Петербург для того, чтобы снять клип. Уже тогда было известно, что видео станет частью нового сольного проекта Линдеманна, участие в котором также примет певица Светлана Лобода. Работа над клипом проходила на киностудии «Ленфильм».

В мае группа выпустила седьмой полноформатный альбом — первый после десятилетнего молчания. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio, выпущенные ранее синглами. А 2 августа Rammstein дали стадионный концерт на петербургской «Газпром Арене». Посмотрите, как музыканты готовились к нему, прогуливаясь по Петербургу.

