Электронный музыкант Mujuice презентовал сингл Wormwood Star, записанный при участии вокалистки группы «Самое большое простое число» Жени Борзых. Композиция войдет в грядущий альбом Regress, релиз которого назначен на 13 декабря 2019 года.
Mujuice презентовал сингл Wormwood Star, записанный при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых
Грядущая полноформатная пластинка Mujuice, получившая название Regress, будет насчитывать 8 композиций. Одна из них — презентованная сегодня Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Ранее Mujuice и музыканты группы «Самое большое простое число» уже работали вместе — в том числе при создании сборника ремиксов на сингл Die Young! и лид-синглом «Злой» с альбома «Наверное, точно».
Напомним, в июне музыкальный коллектив «Самое большое простое число» презентовал сингл «Злой» и ремикс на него от электронного композитора Mujuice. Композиция была издана в качестве лид-сингла, а также вошла в свежий лонгплей СБПЧ «Наверное, точно». Посмотрите также видеоработу на песню «Злой» от режиссера Тани Муиньо — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств.
Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.
Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома.
Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, клип на песню «Часы» с Александром Гудковым в главной роли, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!
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