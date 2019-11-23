Mujuice презентовал сингл Wormwood Star, записанный при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых

Напомним, в июне музыкальный коллектив «Самое большое простое число» презентовал сингл «Злой» и ремикс на него от электронного композитора Mujuice. Композиция была издана в качестве лид-сингла, а также вошла в свежий лонгплей СБПЧ «Наверное, точно». Посмотрите также видеоработу на песню «Злой» от режиссера Тани Муиньо — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств.

Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.

Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома.

Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, клип на песню «Часы» с Александром Гудковым в главной роли, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!