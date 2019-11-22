СБПЧ презентовали клип на песню «Часы» с Александром Гудковым в главной роли

Музыкальная группа «Самое большое простое число» презентовала клип на песню «Часы» — вошедшую в альбом «Наверное, точно», презентованный в августе этого года.
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Музыкальная группа «Самое большое простое число» презентовала клип на песню «Часы» — вошедшую в альбом «Наверное, точно», презентованный в августе этого года.
В новом видео коллектива один из главных креативных идеологов страны и кавербой «Собака.ru» Александр Гудков предстает в образе понтифика, похожего на Джуда Лоу в сериале Паоло Соррентино «Молодой папа». Гудкову предстоит справиться с восстающей из гроба панночкой — вокалисткой СБПЧ Женей Борзых. Правда, это ему не удается — и в конце клипа к священнослужителям является Вий, роль которого исполнил солист группы Кирилл Иванов.
Режиссером новой видеоработы коллектива «Самое большое простое число» выступила Таня Муиньо, ранее снявшая для музыкантов клип на песню «Злой» — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств. Композиция была издана в качестве лид-сингла, а также вошла в свежий лонгплей СБПЧ «Наверное, точно».
Юбилейный полноформатный альбом «Мы не спали, мы снились» был выпущен в марте 2018 года. Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома. Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, а еще послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!» — пропаганда танцев и чувственного восприятия мира для всех Тань и Свет!
В июле состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Про белые розы», который снял Александр Гудков. Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!). В мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face. А еще Гудков не только продюсер, но и актер — посмотрите на то, как вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе, а в компании режиссера Александра Баширова сбегает на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки — нам нравится!
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