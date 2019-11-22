«Мы часто пытаемся начинить музыку какой-то интеллектуальной ноткой, а иногда хочется чего-то легкого и блатного. С новым релизом этот момент настал — мы решили сделать что-то простое на двух аккордах, и теперь появилась возможность это услышать. Не обошлось без Бориса Борисовича Гребенщикова. Мы взяли на себя ответственность продлить бессмертную историю и подхватили волну, начатую им много лет назад. Песня изменилась и стала жестче — потому что в нынешнее время поезд в огне именно такой», — рассказал «Собака.ru» фронтмен Super Collection Orchestra Ник Брусковский.

Композицию Flowers, записанную при участии певицы Тоси Чайкиной, до выхода релиза можно было услышать на живых выступлениях коллектива — в сингл вошел лайв, исполненный на презентации дебютного альбома RED в клубе Mosaique в ноябре 2018 года. «По поводу Тоси Чайкиной. Ну что тут скажешь — будущая Алла Борисовна Пугачева. Я думаю, эта девчонка станет когда-нибудь для России следующей примадонной. Она с нами дружит, а мы дружим с ней, она нас любит, а мы — ее. Мы играем, а она поет — решили все это совместить и очень рады тому, что получилась», — добавляет Ник.