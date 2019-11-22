Петербургский музыкальный коллектив Super Collection Orchestra, пропагандирующий freepop — свободную от жанров и направлений музыку — презентовал новый сингл. Релиз из двух композиций записан при участии певицы Тоси Чайкиной и, по признанию самих музыкантов, продолжает волну, начатую Борисом Гребенщиковым.
Петербургский freepop-коллектив Super Collection Orchestra выпустил совместный сингл с Тосей Чайкиной
Переосмыслив песню группы «Аквариум» «Поезд в огне», музыканты Super Collection Orchestra взяли на себя ответственность и «немного подхватили волну», начатую много лет бессменным лидером коллектива Борисом Гребенщиковым. В новом музыкальном прочтении композиция звучит жестче — как считают в оркестре, именно так одна должна звучать в наше время.
«Мы часто пытаемся начинить музыку какой-то интеллектуальной ноткой, а иногда хочется чего-то легкого и блатного. С новым релизом этот момент настал — мы решили сделать что-то простое на двух аккордах, и теперь появилась возможность это услышать. Не обошлось без Бориса Борисовича Гребенщикова. Мы взяли на себя ответственность продлить бессмертную историю и подхватили волну, начатую им много лет назад. Песня изменилась и стала жестче — потому что в нынешнее время поезд в огне именно такой», — рассказал «Собака.ru» фронтмен Super Collection Orchestra Ник Брусковский.
Композицию Flowers, записанную при участии певицы Тоси Чайкиной, до выхода релиза можно было услышать на живых выступлениях коллектива — в сингл вошел лайв, исполненный на презентации дебютного альбома RED в клубе Mosaique в ноябре 2018 года. «По поводу Тоси Чайкиной. Ну что тут скажешь — будущая Алла Борисовна Пугачева. Я думаю, эта девчонка станет когда-нибудь для России следующей примадонной. Она с нами дружит, а мы дружим с ней, она нас любит, а мы — ее. Мы играем, а она поет — решили все это совместить и очень рады тому, что получилась», — добавляет Ник.
Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В июле 2018 года вышел альбом «Цветы» и клип «Песни морю» петербургской певицы Тоси Чайкиной. Режиссером «подводного» видео стала художник и блогер Таша Алакоз. А незадолго до премьеры альбома, 25 мая вокалистка показала клип на песню «Поцелуи» с одноименной пластики — послушайте шесть меланхоличных композиций о любви и расставании.
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