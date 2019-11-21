Aнтоха МС выпустил клип на песню «Коробка» — о дружной жизни соседей по району

В новом клипе Антохи МС, режиссером которого выступил Никита Косточко, показана дружная жизнь обычного двора — дети играют в футбол и фишки, криками в окно просят родителей «скинуть попить» и сами кидают из окна пакеты с водой, чтобы подшутить над соседкой. Кто-то выносит телевизор во двор, чтобы посмотреть всем вместе, сидя на лавочке, посмотреть футбол, а кто-то знакомится, влюбляется и женится.

Съемки проходили в городе Молодечно в Беларуси летом 2019 года, и большинство героев видео — его жители, рассказывающие свою правдивую историю. «Ценность фильма в универсальности опыта, где каждый из нас легко может вернуться к подобным воспоминаниям из детства, когда все важные вопросы решались на «цу-е-фа». Всего-то и нужно заглянуть в «коробку с теплом». Теплые рукопожатия и горячие объятия городу Молодечно, детским мечтам, пицце лисицце», — говорится в описании ролика.