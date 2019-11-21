Кинематографисты Испании оценили особый подход молодого режиссера к звуковому оформлению фильма и музыке — в картине «Мальчик русский» звучат произведения композитора Сергея Рахманинова в исполнении оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Сюжет рассказывает о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Он превратился в «слухача»: так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.

Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы и петербургские актеры, и непрофессиональные исполнители.