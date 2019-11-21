Фильм «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», получил специальный приз на XVI Международном кинофестивале в Севилье. Награда присвоена картине «За новое звучание в кинематографе».
Фильм Александра Золотухина «Мальчик русский» получил специальный приз на XVI Международном кинофестивале в Севилье
Кинематографисты Испании оценили особый подход молодого режиссера к звуковому оформлению фильма и музыке — в картине «Мальчик русский» звучат произведения композитора Сергея Рахманинова в исполнении оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.
Сюжет рассказывает о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Он превратился в «слухача»: так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы.
Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы и петербургские актеры, и непрофессиональные исполнители.
Премьера фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина состоялась в феврале 2019 года — на 69-ом Берлинском международном кинофестивале. Позже картина также удостоилась приза за лучший дебют на Кинофестиваль в Локарно. Кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел картину ученика Александра Сокурова и рассказывает, почему, несмотря на сравнения с «Фаустом», у режиссера получилось самостоятельное и цельное высказывание.
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