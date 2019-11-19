Почему сериал «Мандалорец» понравится не только фанатам «Звездных войн»?

Вот и героем сериала «Мандалорец» стал представитель народа, до этого лишь мельком упоминавшегося в основной франшизе. Некогда прославленный воин вынужден вести незавидное существование где-то на задворках вселенной после падения Империи – действие происходит между шестой и седьмой частями полнометражной истории. Время от времени он выполняет задания как охотник за головами. Одно из них, полученное от клиента в исполнении немецкого режиссера-космполита Вернера Херцога, приводит пока еще безымянного мандалорца к внезапной находке. Критикам Disney сериал на предпросмотр не давал, боясь раскрытия тайны из вселенной главных «Звездных войн». Но она оказывается весьма небольшой, хотя и очень милой.

Главного героя в «Мандалорце» играет американец чилийского происхождения Педро Паскаль. До этого он коротко, но очень ярко выступил как Оберин Мартелл в «Игре престолов», а затем преследовал Пабло Эскобара в «Нарко». В «Мандалорце» Паскаль не снимает маску (по крайней мере, в двух сериях) и произносит всего несколько фраз. Интересная задача для фактурного актера с активной мимикой, с которой тот справляется блестяще.