Компания Disney запустила свой стриминг-сервис мощным сериалом «Мандалорец». Кинокритик Иван Пугин рекомендует не пропускать вестерн об охотнике за головами, даже если вы никогда не смотрели фильмы оригинальной франшизы «Звездные войны».
Почему сериал «Мандалорец» понравится не только фанатам «Звездных войн»?
Ноябрь оказался важным для онлайн-телевидения. Спустя пару недель после запуска Apple TV+, на рынок вышел другой значимый игрок – Disney со своим Disney+. Компания планомерно убирала свою продукцию с других стриминг-сервисов и запустилась с огромным количеством козырей. Так, любому родителю захочется иметь библиотеку диснеевских мультфильмов (даже с дисклеймерами о стереотипах): наличие всех сезонов «Черного плаща» и «Утиных историй» – весомый аргумент в пользу нового сервиса. Впрочем, пока Disney+ запустился только в США, Канаде и (внезапно) Нидерландах. Остальной мир будет постепенно подключаться в следующем году. По мнению критиков, появление Disney+ означает начало важного этапа «стриминговых войн» – но в них зритель только выиграет, ведь соревнование идет за его внимание и время. Что касается оригинального контента, то главную ставку новый сервис делает на баталии с более долгой историей и обширной фанатской базой. В далекой-далекой галактике количество сюжетов неисчерпаемо, а после перехода прав на вселенную «Звездных войн» к Disney почти по любому из них можно что-нибудь снять.
Вот и героем сериала «Мандалорец» стал представитель народа, до этого лишь мельком упоминавшегося в основной франшизе. Некогда прославленный воин вынужден вести незавидное существование где-то на задворках вселенной после падения Империи – действие происходит между шестой и седьмой частями полнометражной истории. Время от времени он выполняет задания как охотник за головами. Одно из них, полученное от клиента в исполнении немецкого режиссера-космполита Вернера Херцога, приводит пока еще безымянного мандалорца к внезапной находке. Критикам Disney сериал на предпросмотр не давал, боясь раскрытия тайны из вселенной главных «Звездных войн». Но она оказывается весьма небольшой, хотя и очень милой.
Главного героя в «Мандалорце» играет американец чилийского происхождения Педро Паскаль. До этого он коротко, но очень ярко выступил как Оберин Мартелл в «Игре престолов», а затем преследовал Пабло Эскобара в «Нарко». В «Мандалорце» Паскаль не снимает маску (по крайней мере, в двух сериях) и произносит всего несколько фраз. Интересная задача для фактурного актера с активной мимикой, с которой тот справляется блестяще.
Сериал сделан с огромной любовью к канону – отвечающий за большую часть сценария шоураннер Джон Фавро (снял две первые части «Железного человека» и ремейк «Короля-льва») использует проверенные ходы. Если два недавних фильма основной саги сюжетно основывались на фабуле вышедших еще в прошлом веке эпизодов, то новый проект использует некоторые повороты анимационного сериала «Войны клонов», с выхода которого прошло уже десять лет. Отдельные роли озвучивают новозеландский режиссер Тайка Вайтити (он же, кстати, снял последний из восьми эпизодов первого сезона «Мандалорца») и Ник Нолти из «Тонкой красной линии» Терренса Малика.
Многие обращают внимание на сравнительно небольшую продолжительность серий – в сумме первые две едва превышают час. Действительно, там где Netflix или Amazon выделили бы для скитаний героя по пустыне целый эпизод, в «Мандалорце» справляются за небольшую сцену. На разговоры отведено и того меньше времени – вполне в традиции вестернов: пока проект укладывается именно в этот жанр. За счет этого сериал становится компактным и насыщенным. Он же отлично работает для погружения во вселенную «Звездных войн» перед выходом заключительного эпизода основной саги в декабре – даже тех, кто не является фанатами. А уж выпущенные по мотивам сериала игрушки (четкий маркетинговый ход, ведь скоро Рождество и Новый год) точно не оставят никого равнодушными.
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