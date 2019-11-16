Американский актер Николас Кейдж может сыграть самого себя в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Николас Кейдж может сыграть самого себя в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Медиакомпания Lionsgate находится на последней стадии переговоров, чтобы купить права на эту киноленту. Сценаристами стали Том Гормикан и Кевин Эттен. Если сделка состоится, Николас Кейдж сыграет актера Николаса Кейджа, который мечтает получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Кроме того, у персонажа сложные отношения с дочерью.
В фильме Кейдж иногда беседует с эгоистической версией самого себя из 90-х. Молодой Николас Кейдж обвиняет его в том, что он снимается в плохих фильмах и скоро потеряет свой статус звезды. Герой фильма имеет много долгов, и он вынужден сходить на вечеринку в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната, который хочет показать ему сценарий, над которым работает. Однако миллиардер оказывается наркобароном, и герой Кейджа вынужден участвовать в спецоперации ЦРУ, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких.
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