Николас Кейдж может сыграть самого себя в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

В фильме Кейдж иногда беседует с эгоистической версией самого себя из 90-х. Молодой Николас Кейдж обвиняет его в том, что он снимается в плохих фильмах и скоро потеряет свой статус звезды. Герой фильма имеет много долгов, и он вынужден сходить на вечеринку в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната, который хочет показать ему сценарий, над которым работает. Однако миллиардер оказывается наркобароном, и герой Кейджа вынужден участвовать в спецоперации ЦРУ, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких.



