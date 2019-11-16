Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ неэффективно продвигают российское кино в малых городах страны и за рубежом. Своим мнением министр культуры РФ поделился 16 ноября на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Мединский раскритиковал деятельность Фонда кино
У Мединского поинтересовались на встрече, не планирует ли Россия активнее продвигать отечественный кинематограф на Западе. По его словам, продвижение российского кино за рубежом – это проблема, «наша боль». «Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они со своей задачей не справляются», – отметил он.
Министр также рассказал, что Фонду кино год назад поручили развивать кинотеатры в малых городах России, но и с этой задачей Фонд не справился, считает он. Он добавил, что «предвзятость отборщиков российского кино тоже совершенно очевидна». Как считает Мединский, «она связана не столько с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров», сколько с тенденциями европейских кинофестивалей.
«Когда европейские прокатчики ориентированы именно на фестивали, вызывает недоумение, какие российские фильмы отбираются. Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», – сказал министр.
Ранее Владимир Мединский сравнил доцента СПбГУ Олега Соколова с «Джокером» Тодда Филлипса. По словам министра, раньше всех интересовало только его мнение о фильме «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли, а теперь — о доценте СПбГУ Олеге Соколове. «Если вам так нравился «Джокер», то почему не нравится Соколов?», — задал в ответ риторический вопрос министр культуры.
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