Мединский раскритиковал деятельность Фонда кино

У Мединского поинтересовались на встрече, не планирует ли Россия активнее продвигать отечественный кинематограф на Западе. По его словам, продвижение российского кино за рубежом – это проблема, «наша боль». «Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они со своей задачей не справляются», – отметил он.