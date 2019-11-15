Ирина Пономарева, генеральный директор кинопрокатной компании «Белые ночи», назвала дату выхода художественного фильма «Доктор Лиза» о враче и создательнице благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Картина, главную роль в которой исполнила актриса Чулпан Хаматова, выйдет в широкий прокат осенью 2020 года.
Стала известна дата выхода фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли
В центре сюжета художественного фильма «Доктор Лиза» — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.
Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступила Оксана Карас.
Напомним, ранее народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «А поговорить?», которое ведет Ирина Шихман. Журналист и актриса поговорили о съемках фильма «Доктор Лиза», в котором Хаматова исполнила главную роль, благотворительности и травле в социальных сетях и не только. А еще Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Чулпан Хаматова в рамках проекта AdVita прочли книгу о девушке, умершей от лейкоза.
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