Стала известна дата выхода фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли

В центре сюжета художественного фильма «Доктор Лиза» — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступила Оксана Карас.

Напомним, ранее народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова стала героиней нового выпуска Youtube-шоу «А поговорить?», которое ведет Ирина Шихман. Журналист и актриса поговорили о съемках фильма «Доктор Лиза», в котором Хаматова исполнила главную роль, благотворительности и травле в социальных сетях и не только. А еще Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Чулпан Хаматова в рамках проекта AdVita прочли книгу о девушке, умершей от лейкоза.