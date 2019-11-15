От Аси Клячиной через Сибирь и в «Рай»: 8 фильмов Андрея Кончаловского

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», 1967 г.

Игровой фильм с документальными вставками: кроме главной героини – ею стала профессиональная актриса Ия Саввина – в большинстве ролей были заняты жители села Кадницы Горьковской области (нынешней Нижегородской). Тот же прием смешения реальности художественной и физической Кончаловский вновь использует через почти полвека – в «Белых ночах почтальона Алексея Тряпицына».

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» пролежала на полке 20 лет, а когда все же вышла в прокат в конце 1980-х, ее ждал настоящий триумф: приз за лучшую режиссуру и сценарий (Юрия Клепикова) на «Нике» и спецупоминание от жюри Берлинале. У картины есть и сиквел «Курочка Ряба» – Ия Саввина в нем участвовать отказалась, а вот часть непрофессиональных актеров из села Кадницы вновь сыграли себя же в предлагаемых обстоятельствах.