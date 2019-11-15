В прокат вышел «Грех» Андрея Кончаловского – вольный байопик скульптора Микеланджело Буонарроти. «Собака.ru» вспомнила неоднозначную (и тем самым еще более интересную) фильмографию режиссера: от истории Аси Клячиной через экранизацию русской классики и типичный американский боевик «Танго и Кэш» к диагнозу нулевым «Глянец» и демонизации и возвышению Других (которые это и ад, и рай).
От Аси Клячиной через Сибирь и в «Рай»: 8 фильмов Андрея Кончаловского
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», 1967 г.
Игровой фильм с документальными вставками: кроме главной героини – ею стала профессиональная актриса Ия Саввина – в большинстве ролей были заняты жители села Кадницы Горьковской области (нынешней Нижегородской). Тот же прием смешения реальности художественной и физической Кончаловский вновь использует через почти полвека – в «Белых ночах почтальона Алексея Тряпицына».
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» пролежала на полке 20 лет, а когда все же вышла в прокат в конце 1980-х, ее ждал настоящий триумф: приз за лучшую режиссуру и сценарий (Юрия Клепикова) на «Нике» и спецупоминание от жюри Берлинале. У картины есть и сиквел «Курочка Ряба» – Ия Саввина в нем участвовать отказалась, а вот часть непрофессиональных актеров из села Кадницы вновь сыграли себя же в предлагаемых обстоятельствах.
«Дворянское гнездо», 1969 г.
Хотя у «Аси Клячиной» и случился отложенный релиз, на доступе Кончаловского к профессии это не сказалось. Правда, снимать он начал наверняка безобидную классику. В его версии тургеневского романа бескомпромиссную Лизу Калитину играет юная Ирина Купченко – настолько убедительно и возвышенно, что режиссер Сергей Соловьев, готовя «Сто дней после детства», искал на роль лирической героини кого-то похоже на нее. Поэтому поначалу он не одобрял пробы Татьяны Друбич.
«Романс о влюбленных», 1974 г.
Возвышенная история превращения цветного мюзикла, в котором влюбленные герои разговаривают друг с другом стихами, в черно-белую драму с прозой диалогов и жизни. Кончаловский задолго до «Ла-Ла Ленд» (но после «Шербурских зонтиков») показал, что мелодии и песни – это просто форма, в которую можно заложить любое содержание.
«Сибириада», 1978 г.
Мини-сериал с не слишком новым, но всегда удачным приемом – показать через несколько отдельных семей историю страны – участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля и даже выиграл Гран-при жюри. Самое забавное, что картина изначально задумывалась как сервильная – о жизни нефтяников к очередному съезду КПСС.
«Танго и Кэш», 1989 г.
С начала 1980-х Кончаловский стал снимать фильмы за границей. Первым полным метром была экранизация рассказа Платонова «Река Потудань» с Настасьей Кински, вышедшая под названием «Возлюбленные Марии». А в 1989 году он попробовал свои силы в жанре боевика – с нехитрым сюжетом о столкновении амбиций двух полицейских. Их сыграли Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел. Кстати, режиссер в итоге фильм не закончил – доделал его автор сериала «Детектив Нэш Бриджес» Альберт Магноли.
«Глянец», 2007 г.
В середине нулевых Андрей Сергеевич решил поставить диагноз обществу потребления, в котором все на продажу: чувства, тела и даже искусство. Получилось пошло и о пошлом – зато в фильме снялись чуть ли не все звезды нашего кино – от жены режиссера Юлии Высоцкой до Ирины Розановой и Алексея Серебрякова.
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», 2014 г.
Завершающая часть трилогии Андрея Кончаловского про жизнь российских деревень (первые две – «История Аси Клячиной» и «Курочка Ряба»). Главный герой не профессиональный актер и, по сути, играет самого себя – почтальона, связывающего с цивилизацией обитателей заброшенных сел. Картина выиграла приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.
«Рай», 2016 г.
Если в нулевые режиссеров условной российской новой волны обвиняли в диагностике проблем без рецептов, то «Рай» — настоящая дидактика: дорогой зритель, тебя научат жить (а если зрительница, еще и укажут на основное предназначение — рожать, ведь что тогда от тебя останется-то после смерти). В этой концепции рай (равно как и ад) — это Другие. Для них и стоит жить и умирать. И это, пожалуй, не так уж и неверно. Картина о том, как бежавшая от революции княгиня укрывает еврейских детей от нацистов и попадает в Освенцим стала обладателем «Серебряного льва» за режиссуру на фестивале в Венеции.
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