«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Ну, погоди!»

«Нулевая» серия «Ну, погоди!» была снята режиссером Геннадием Сокольским для журнала «Веселая карусель» в 1969 году. На момент запуска мультфильма многие режиссеры отказывались принимать участие в его разработке, и только Вячеслав Котеночкин взялся за работу над проектом.

Котеночкин планировал пригласить Владимира Высоцкого озвучивать Волка, однако руководство «Союзмультфильма» выступило против утверждения его кандидатуры. Однако Высоцкий все же появился в мультсериале — в первой серии и в качестве художественного свиста. Многие также воспринимали образ Волка как полупародийное воспроизведение имиджа Высоцкого, созданного им в жизни и песнях.

Всего со времени запуска мультсериала «Ну, погоди!» вышло 20 серий, а также пилотный выпуск, два телевыпуска в 1980 и 1981 годах. 22 декабря 2012 года вышел новогодний выпуск, над созданием которого работал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина, также ставший режиссером-мультипликатором.

Как сообщили представители «Союзмультфильма», новая серия мультсериала «Ну, погоди!» выйдет летом 2020 года. Подробности сюжета, а также имя режиссера пока не называется.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода мультсериала «Ну, погоди!» на экраны, а также других легендарных лент киностудии «Союзмультфильм» — «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка». Ранее стало известно, что Министерство культуры России окажет финансовую поддержку производству продолжения 50-и легендарных советских мультфильмов. Финансирование будет выделено и авторской анимации — поддержку получат 26 картин, в том числе новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.