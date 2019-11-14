Появился первый трейлер третьего полнометражного фильма о Губке Бобе. В нем снялся Киану Ривз!

После того, как любимая улитка Губки Боба Гэри был похищен, банда друзей из Бикини Боттома отправляется на поиски — которые превратятся в эпическое приключение в затерянный город Атлантик-Сити. Губка Боб и его приятели докажут, что нет ничего сильнее дружбы, когда преодолеют все опасности спасательной миссии.

Губку Боба в новом полнометражом фильме озвучил актер Том Кенни, его друга Патрика Стара — Билл Фагербакки, Мистера Крабза — Клэнси Браун, а брюзжащего соседа Сквидварда — Роджер Бампасс. Кроме того, в качестве камео в грядущей премьере появятся актер Киану Ривз, звезда фильма «Прощание» Аквафина и рэпер Snoop Dogg.

Премьера третьего полнометражного фильма о Губке Бобе запланирована на май 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Nickelodeon займется производством приквела мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Новый проект получил название Kamp Koral и расскажет о поездке десятилетнего героя в летний лагерь. Исполнительными продюсерами приквела Kamp Koral выступят Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер, которые работали над оригинальным сериалом и полнометражными мультфильмами о жителях Бикини Боттом.