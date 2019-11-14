На платформе Premier стартовал сериал«Эпидемия» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак, Викторией Исаковой, Александром Робаком и Юрием Кузнецовым. Кинокритик Иван Пугин посмотрел проект, основанный на романе «Вонгозеро», и рассказывает, почему удачным решением стало пригласить его постановщиком именно документалиста Павла Костомарова.
Апокалипсис сегодня: Почему нужно смотреть сериал «Эпидемия» Павла Костомарова?
Москва охвачена эпидемией странной болезни, похожей на грипп – зараженные кашляют, чихают, их глаза наполняются кровью, а вскоре наступает смерть. Военные патрули обрабатывают пострадавших то ли специальным лекарственным раствором, то ли просто помечают для изоляции. Вирус гораздо заразнее обычного гриппа. Город перекрыт – проехать могут только фуры с продовольствием. Органы правопорядка перестают охранять граждан, и банды мародеров грабят людей. Из столицы нужно бежать, причем туда, где нет людей – а значит, и вируса.
Так начинается новый сериал «Эпидемия», первый эпизод которого выходит сегодня на Premier (стриминг-платформа, ранее известная как ТНТ-Premier). Сеттинг проекта и набор действующих лиц вполне обычные для фильма про то ли грядущий, то ли наступивший апокалипсис. В загородном доме где-то в районе Рублевки живет Сергей (Кирилл Кяро из «Измен», «Ликвидации» и «Лондонграда») со своей возлюбленной Анной (Виктория Исакова) и ее сыном-тинейджером с синдромом Аспергера. Когда Москву закрывают, ему приходится тайно вывозить оттуда бывшую жену Ирину (Марьяна Спивак из «Нелюбви») и маленького сына от первого брака.
Если кажется, что маловато героев, с которыми убегать от вируса будет проблематично, то есть еще сосед Сергея по дачи – типичный нувориш с сальными шуточками. Его играет Александр Робак из недавнего «Шторма» Бориса Хлебникова. С ним беременная жена и дочка от предыдущего брака (видимо, в загородный поселок берут только разведенных), недавно вышедшая из реабилитационного центра – там лечили то ли ее плохой музыкальный вкус, то ли все-таки проблемы с алкоголем. Разбавляет эту компанию отец Сергея, внезапно появившийся из леса с призывом убегать на север – убедительная роль мэтра отечественного кино Юрия Кузнецова.
Постановщиком «Эпидемии» стал документалист Павел Костомаров, обладатель «Серебряного медведя» Берлинале за операторскую работу в «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского, работавший с лучшими русскими и украинскими режиссерами – Сергеем Лозницей, Борисом Хлебниковым и Александром Расторгуевым. В сериалах Костомаров уже тоже себя попробовал. Как режиссер он делал «Закон каменных джунглей» и «Чернобыль-2. Зона отчуждения» – оба по сценарию Ильи Куликова ( «Движение вверх», «Легенда №17»).
В этот раз сценаристы другие – «Эпидемию» написали Роман Кантор («Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым и «Супербобровы») вместе с Алексеем Карауловым («Звоните диКаприо» Крыжовникова и только вышедшая в прокат «Девятая» Хомерики). В основе истории – роман Яны Вагнер «Вонгозеро», который вышел почти 10 лет назад в виде постов в «Живом Журнале», попал в лонг-листы литературных премий и был переведен на несколько языков. Оператором сериала стал Давид Хайзников, ранее снимавший первую часть «Чернобыля» и клип для Муджуса.
Павел Костомаров привносит в сериал очень важную вещь – исследование поведения людей. К концу второго эпизода у каждого героя прорисован характер и четкое отношение к другим персонажам со множеством интересных подтекстов. Начинается проект как типичная постапокалиптическая катастрофа про эпидемию с элементами зомби-хоррора, но довольно быстро твердой рукой режиссера становится драматическим роуд-муви о человеческих чувствах. То, как ведут себя люди в экстремальных условиях, для Костомарова становится более важным, чем подробности, связанные с распространением вируса и ситуацией в стране. Возможно, именно поэтому «Эпидемия» первой из российских проектов была показана в Каннах на фестивале сериалов Cannes Series.
Смонтированный из отснятого для сериала материала фильм «Эпидемия.Вонгозеро» еще в апреле попал в программу Московского кинофестиваля, при этом, по словам режиссера, в многосерийном проекте изменены некоторые сюжетные линии и финал. Чем закончится сериал, зритель узнает только через два месяца – каждый из 8 эпизодов будет выходить раз в неделю. Тем, кто привык получать целый сезон целиком, придется тренировать свое терпение и обсуждать возможные варианты развития в соцсетях – при выборе такого формата релиза пиар-команда стриминг-сервиса явно рассчитывала именно на хайп. Но вместо соцсетей зрителю за это время лучше так выстроить отношения со своими близкими, чтобы потом в случае чего вместе слаженно убегать в сторону Карелии. Тем более, к Петербургу она гораздо ближе, чем к Москве.
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