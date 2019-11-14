Апокалипсис сегодня: Почему нужно смотреть сериал «Эпидемия» Павла Костомарова?

Москва охвачена эпидемией странной болезни, похожей на грипп – зараженные кашляют, чихают, их глаза наполняются кровью, а вскоре наступает смерть. Военные патрули обрабатывают пострадавших то ли специальным лекарственным раствором, то ли просто помечают для изоляции. Вирус гораздо заразнее обычного гриппа. Город перекрыт – проехать могут только фуры с продовольствием. Органы правопорядка перестают охранять граждан, и банды мародеров грабят людей. Из столицы нужно бежать, причем туда, где нет людей – а значит, и вируса.

Так начинается новый сериал «Эпидемия», первый эпизод которого выходит сегодня на Premier (стриминг-платформа, ранее известная как ТНТ-Premier). Сеттинг проекта и набор действующих лиц вполне обычные для фильма про то ли грядущий, то ли наступивший апокалипсис. В загородном доме где-то в районе Рублевки живет Сергей (Кирилл Кяро из «Измен», «Ликвидации» и «Лондонграда») со своей возлюбленной Анной (Виктория Исакова) и ее сыном-тинейджером с синдромом Аспергера. Когда Москву закрывают, ему приходится тайно вывозить оттуда бывшую жену Ирину (Марьяна Спивак из «Нелюбви») и маленького сына от первого брака.