В Петербурге пройдет ретроспектива фильмов грузинского режиссера Отара Иоселиани

Отар Иоселиани специально приедет в Петербург, чтобы представить свои фильмы зрителям. 23 и 24 ноября режиссер откроет показы лент «Шантрапа» 2010 год и «Фавориты луны» 1984 года выпуска. Всего в программе ретроспективы, которая будет проходить в «Доме кино» с 23 ноября по 4 декабря, покажут 15 работ режиссера — в том числе «И стал свет» (1989), «Пастораль» (1976), «Истина в вине» (1999), «Старинная грузинская песня» (1968) и «Утро понедельника» (2002).

Столкнувшись с проблемами цензуры — первые ленты так и не вышли на большие экраны, оставшись на полках — Иоселиани эмигрировал во Францию в начале 1980-х годов, где снял «7 пьес для черно-белого кино» и «Фаворитов луны», после чего вновь вернулся в Грузию. «В этих перемещениях между двумя странами, пути которых порой пролегали через Италию и Сенегал, режиссер снял десять удивительных фильмов — непохожих друг на друга и вместе с тем отмеченных очевидной связью», — рассказывают прокатчики.

«Отар Иоселиани — человек с удивительной биографией. Друг Андрея Тарковского, герой литературных путешествий Андрея Битова и знакомый Папы Римского — он, кажется, объединяет в себе сразу нескольких людей», — говорят организаторы. Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани пройдет в «Доме кино» с 23 ноября по 4 декабря. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.