Предупреждение «эта программа показывается в оригинальном виде. Она может содержать устаревшие культурные стереотипы» можно встретить в оригинальном фильме «Леди и бродяга» 1955 года, «Дамбо» 1941-го и «Книга джунглей» 1967 года выпуска. А перед началом просмотра мультипликационной ленты «Пиноккио» 1940 года выпуска зрителей уведомят о содержании в фильме сцен курения.

В дисклеймерах не уточняется, что именно подразумевает Disney под «устаревшими культурными стереотипами», однако, как предполагает издание GameSpot, это касается расовых стереотипов. Так, в фильме «Питер Пэн» 1953 года проигрывается песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»), а образ черных воронов в «Дамбо» и Короля Луи в «Книге джунглей» не раз критиковались за использование расовых стереотипов.

Напомним, Disney объявила о запуске собственного стримингового сервиса Disney+ в апреле этого года. Он доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы. На Disney+ выйдет сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн», перезапуск мультсериала «Чип и Дейл», а также новый фильм «Леди и Бродяга» — ремейк оригинальной истории 1955 года.