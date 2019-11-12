«Хранители»: Каким получился сериал по комиксам (спойлер: запутанным!)

Хотя, как недавние «Годы», сериал выступает в жанре альтернативной истории, начинается он с основанной на реальных событиях сцены – резни в Талсе. В 1921 году белые устроили погром в афроамериканских кварталах района Гринвуд, погибли более 30 человек, около тысячи оказались ранены. Кстати, этот эпизод «Хранителей» как вымышленный восприняли не только зрители за пределами США, но и многими американцами.

После нескольких серий («Хранители» выходят по одному эпизоду в неделю до начала декабря) некоторые сюжеты становятся понятны лишь в общих чертах: постоянно появляются новые герои и линии. Не читавшие оригинальный комикс зрители будут постоянно задаваться вопросом, что происходит на экране и зачем. Но судя по отзывам американских критиков, и досконально его знающие эксперты иногда не сходятся во мнении, кем же является, например, странноватый персонаж Джереми Айронса, занимающийся театральными постановками с опасным иммерсивным элементом. В первых эпизодах строится мир, в который зрителя окунают практически без предисловий, прелюдий и подготовки. Сжалившись над публикой, HBO даже запустили специальный сайт, на котором один из героев-агентов ФБР как будто публикует разнообразные документы, позволяющие лучше понять сюжет и контекст происходящего.