На канале HBO выходит сериал «Хранители», вдохновленный одноименной серией комиксов. Кинокритик Иван Пугин разбирался, нужно ли знакомиться с первоисточником и смотреть фильм Зака Снайдера с тем же названием, чтобы стать поклонником проекта.
«Хранители»: Каким получился сериал по комиксам (спойлер: запутанным!)
Полицейские в желтых масках выбрасывают из трейлеров патриотически настроенных белых граждан, запихивают их в автозаки и везут на допрос. Там странный парень в зеркальном костюме показывает им жестокие картинки. Цель этого принудительного киноклуба, как будто из кубриковского «Заводного апельсина», выявить, кто из «белого отребья» предрасположен к преступлениям на расовой почве и участвует во вдохновленной дневником Роршаха террористической группировке «Седьмая кавалерия».
Это не сюжет Fox News или CNN, хотя вполне мог бы им быть, а одна из сцен нового проекта HBO «Хранители», вдохновленного одноименной серией комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса. Мур, как известно, экранизаций своих произведений не любит, поэтому взять на себя такую ответственность мог только проверенный шоураннер и фанат оригинальных графических историй. Им стал Деймон Линделоф, сделавший два культовых сериала – прогремевший в нулевые «Остаться в живых» и относительно недавний «Оставленные». Из последнего пришла и прошлогодняя «оскаровская» лауреатка Реджина Кинг (за роль второго плана в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить»). Здесь она играет детектива и по совместительству супергероя Анджелу Абар. Та работает в полиции оклахомского города Талса в наше время, но в другой реальности. В ней группировка «Седьмая кавалерия» объявила охоту на полицейских, поэтому стражам правопорядка приходится закрывать лица масками. В этом мире повсеместно используются электромобили и электропистолеты, все еще в ходу пейджеры, а интернет отсутствует. Президентом уже в течение нескольких сроков является Роберт Редфорд (22-я поправка к конституции о сменяемости власти явно отменена), а Вьетнам – один из штатов США: звезды на флаге расположены не совсем так, как мы привыкли. Происходят и природные катаклизмы – в сериале есть напоминающая «Магнолию» Пола Томаса Андерсона сцена падения земноводных с неба.
Хотя, как недавние «Годы», сериал выступает в жанре альтернативной истории, начинается он с основанной на реальных событиях сцены – резни в Талсе. В 1921 году белые устроили погром в афроамериканских кварталах района Гринвуд, погибли более 30 человек, около тысячи оказались ранены. Кстати, этот эпизод «Хранителей» как вымышленный восприняли не только зрители за пределами США, но и многими американцами.
После нескольких серий («Хранители» выходят по одному эпизоду в неделю до начала декабря) некоторые сюжеты становятся понятны лишь в общих чертах: постоянно появляются новые герои и линии. Не читавшие оригинальный комикс зрители будут постоянно задаваться вопросом, что происходит на экране и зачем. Но судя по отзывам американских критиков, и досконально его знающие эксперты иногда не сходятся во мнении, кем же является, например, странноватый персонаж Джереми Айронса, занимающийся театральными постановками с опасным иммерсивным элементом. В первых эпизодах строится мир, в который зрителя окунают практически без предисловий, прелюдий и подготовки. Сжалившись над публикой, HBO даже запустили специальный сайт, на котором один из героев-агентов ФБР как будто публикует разнообразные документы, позволяющие лучше понять сюжет и контекст происходящего.
Еще в 2009 вышел одноименный сериалу фильм Зака Снайдера, на тот момент автора ремейка ромеровских «Ночи живых мертвецов» и экранизации комикса про триста спартанцев. Новый проект является то ли ремейком, то ли ремиксом, то ли вариациями на тему той картины. При этом сохраняются некоторые наработки ее костюмеров и реквизиторов. Посмотреть фильм, как и перечитать комикс, перед просмотром нового проекта желательно, хотя и необязательно. Ведь иногда приятно очутиться в незнакомой вселенной, постепенно понимать и изучать ее законы. А Линделоф явно приготовил много сюрпризов на пути в девять часовых серий. Например, поговаривают, что одна из них будет черно-белой, как и понятия о добре и зле, исповедуемые местными супергероями, которые мало напоминают настоящих и явно очень устали от своей работы.
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