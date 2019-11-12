«Никогда ни на каком фестивале чья-то победа не может быть предопределена. Тем более с такой непростой работой. В конкурсе было 33 анимационных фильма, и это много. И все они — практически лучшее, что сделано за последние год-два в мировой авторской анимации. Для фильма это шестая награда, но она совсем не означает, что он побеждает на каждом конкурсе. Фильм сложный, и его неизбежно сравнивают с моим предыдущей работой «Мы не можем жить без космоса», и публика разделилась примерно пополам — кому-то больше нравится новый фильм, а кому-то предыдущий», — рассказал «Фонтанке» Константин Бронзит.

Фестиваль Blow-Up Arthouse International Film Festival открывает независимых режиссеров, развивает зрителей и вдохновляет кинематографистов и театральных деятелей по всему миру — в том числе и США. Фестиваль также поддерживает известных деятелей артхауса, которые уже внесли большой вклад в искусство кинопроизводства.

Мультипликационный фильм «Он не может жить без космоса» рассказывает о детской мечте полететь к звездам — история не только про то, что «человек не может жить без космоса», но и личная мысль режиссера. По словам Бронзита новый фильм «никак не связан» с работой «Мы не можем жить без космоса» — в 2016 году лента была номинирована на «Оскар», однако заветную статуэтку так и не получила. Ранее режиссер отметил, что новая мультипликация на премию Киноакадемии не претендует — однако поклонники Бронзита не сомневаются, что фильм заметят американские киноакадемики. Пока анимационную ленту представляют на различных фестивалях и недоступна для зрителя, посмотрите официальный трейлер.