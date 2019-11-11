Что не так с возвращением Хохи из «Большого фестиваля»: ностальгия, Милонов и велодорожки

Далее из программы мы узнаем, что одноклассники Милонова называли «Гусем» из-за любви к красным носкам, что депутат когда-то играл в рокабилли группе, а миллион долларов он бы потратил на открытие воскресной школы. Большой Хоха же все 30 минут скорее играет роль обрюзгшего мужчины, который несмешно комментирует решения «больших дяденек» в ЗАКСе на кухонной посиделке. Новый Хоха — как мем «ожидание—реальность»: ты стал взрослым, но опять слышишь мамино «уроки сделал?» и разогреваешь на обед невкусный суп.

Тем смешнее читать интервью с соведущей постаревшего «кроссовка» Инны Чукиной: «Мальчики и девочки, которые видели Хоху еще в Ленинграде, сейчас выросли. Кто-то из них стал чиновников, депутатом, бизнесменом… В общем, человеком, влияющим на жизнь в Петербурге. И Хохе не всегда понятно, почему некоторые люди совершают те или иные поступки, чем они думают и руководствуются. Вот это мы и будем анализировать». Рокабилльщик Милонов стал депутатом, а наш любимый Хоха — грустным переростком, который 18 лет проспал на чердаке и теперь пытается разобраться, что такое чат-бот.