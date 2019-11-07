Главный герой фильма — школьный учитель музыки по имени Джо Гарднер. Он грезит мечтой стать джазовым музыкантом и даже почти ее добивается, получив приглашение на собеседование. Но по сюжету Гарднер случайной погибает — и тогда его душа попадает в другой мир, называемый «Твой семинар» (You Seminar). Там главный герой открывает в себе новые таланты и увлечения — для того, чтобы переродиться и стать душой другого новорожденного ребенка.

Режиссером грядущей премьеры выступил Пит Доктер — один из самых известных авторов студии Pixar, подаривший миру мультипликации фильмы «Головоломка» и «Вверх!», за который получил статуэтку «Оскар». Доктер также написал сценарий для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек». Главные роли в мультфильме «Душа» озвучили Джейми Фокс и Тина Фей, а музыку написали участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс.

Мировая премьера мультипликационного фильма «Душа» от Disney и Pixar состоится 19 июня 2020 года, российская — на день раньше, 18 июня 2020 года.