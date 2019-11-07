«Утреннее шоу» с Энистон и Уизерспун: что не так с главным сериалом Apple TV+

В результате сериал получился очень неровным. Во-первых, при всей прогрессивности повестки такое впечатление, что разговор о сексуальных домогательствах ведется с очень высокой колокольни, с которой незаметны мелкие и важные нюансы. Во-вторых, звезды не всегда понимают, что им играть – у Энистон получается фарс, у Карелла – трагедия, у Дюпласса – драма, у Уизерспун – все это вместе. В-третьих, из-за неразберихи с шоураннерами местами разваливается сюжет, а также постоянно скачут акценты. Например, мы совсем не понимаем, что именно потеряла Америка после увольнения героя Карелла – все говорят о прекрасной химии между соведущими, но не показывают, как они выглядели вместе на экране. При этом создатели шоу явно хорошо изучили опыт Аарона Соркина и его сериала «Служба новостей». Но чтобы сделать похожий по качеству продукт, нужен, как минимум, сам Соркин, у которого, правда, есть свои минусы: в его версии две женщины вряд ли бы оказались во главе сюжета.

В мире, когда успех проекта практически напрямую зависит от его шоураннера, а за самыми талантливыми и успешными из них гоняются главы стриминг-корпораций и телеканалов, руководство Apple приняло решение основную ставку сделать на мощный каст и актуальность повестки, залив производство деньгами. Хотя по финансовым возможностям компания не уступает Netflix и Amazon, но все-таки на рынке производства контента они пока новички, и болезни, которые демонстрируют их сериалы, пока детские. А «Утреннее шоу» получается не цельным высказыванием о феминизме, сексуальных скандалах и политике, а набором клише. Хотя и смотрибельным – зрителям все-таки будет интересно узнать, чем закончится вся эта история.