Телеканал HBO опубликовал второй трейлер сериала «Новый папа» от режиссера Паоло Соррентино. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.
«Религиозный опыт другого рода»: HBO показал второй трейлер «Нового папы»
По сюжету новый сериал продолжает «Молодого Папу», где в финале Ленни Белардо впадает в кому. Теперь кардиналы должны выбрать нового понтифика. Во втором трейлере нам показали торжество Иоанна Павла III, который уже вжился в роль новоизбранного Папы. «Каждый в этом мире должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, а необходимость», ― произносит он. Однако в конце Ленни нарушает его планы, очнувшись после комы и сняв кислородную маску.
Всего сериал состоит из девяти эпизодов, седьмой показали на Венецианском кинофестивале. В касте появится музыкант Мэрилин Мэнсон и актриса Шэрон Стоун. Премьера сериала назначена на январь 2020 года. И если вы еще не видели, как вальяжно Джуд Лоу разгуливает по пляжу в белоснежных плавках, то срочно посмотрите первый трейлер «Нового папы».
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