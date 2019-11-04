«Религиозный опыт другого рода»: HBO показал второй трейлер «Нового папы»

По сюжету новый сериал продолжает «Молодого Папу», где в финале Ленни Белардо впадает в кому. Теперь кардиналы должны выбрать нового понтифика. Во втором трейлере нам показали торжество Иоанна Павла III, который уже вжился в роль новоизбранного Папы. «Каждый в этом мире должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, а необходимость», ― произносит он. Однако в конце Ленни нарушает его планы, очнувшись после комы и сняв кислородную маску.