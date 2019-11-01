Что посмотреть в кино: от «Терминатора» до «Верности»

«Верность»

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Свободная от предрассудков эротическая драма о настоящей близости. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен, солнечный Калининград.

С 31 октября