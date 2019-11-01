Феминистское окончание саги про Терминатора, эротическая драма с Александром Палем и Евгенией Громовой и черно-белый оммаж Москве 1950-х Андрея Смирнова – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от «Терминатора» до «Верности»
«Верность»
Свободная от предрассудков эротическая драма о настоящей близости. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен, солнечный Калининград.
С 31 октября
«Терминатор: Темные судьбы» / Terminator: Dark Fate
Феминистское окончание саги про Терминатора. Сара Коннор стала охотницей на роботов-убийц и должна вновь спасти мир. И да, Арнольд Шварценеггер в фильме тоже появится.
С 31 октября
«Француз»
Свою черно-белую картину Андрей Смирнов посвятил Александру Гинзбургу — одному из первых советских диссидентов. В Москву конца 1950-х на стажировку приезжает французский студент Пьер Дюран. В столице он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским.
С 31 октября
«Извините, мы вас не застали» / Sorry We Missed You
Мастер докудрам Кен Лоуч рассказывает историю семьи шофера в службе доставки Рикки. После кризиса 2008 года он работает по 14 часов, чтобы свести концы с концами.
С 31 октября
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