Режиссер Александр Золотухин: «Наиболее важный совет, который дал Сокуров, — никогда ничего не бояться»

Вы окончили уже знаменитую Мастерскую Александра Сокурова. Есть ли что-то общее у «Мальчика русского» и картин, снятых вашими однокурсниками Кантемиром Балаговым, Владимиром Битоковым, Кирой Коваленко?

В самой сути наши фильмы похожи. По форме они, естественно, различаются, но есть какие-то общие глубинные вещи, которые заложил в нас мастер. В первую очередь этические, обусловившие наше видение, — та самая неэстетизация насилия, опора на литературу и живопись. Думаю, что нам всем интереснее изучать не внешние проявления характера, связанные с социальной средой, а наблюдать за тем, как человек ведет себя во внутренних конфликтах и переживаниях. Насколько я могу судить, это важно для всех выпускников Сокурова. Еще он научил нас, что нужно заботиться о зрителе, проявлять к нему уважение, ведь тот платит самым ценным — временем своей жизни. Но наиболее важный совет, который дал нам Александр Николаевич, относится не к кино напрямую, а ко всей жизни — никогда ничего не бояться.