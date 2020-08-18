Кристофер Нолан может снять может снять вторую часть фантастического фильма «Интерстеллар». Как сообщает портал We Got This Covered, проект находится на ранней стадии разработки.
СМИ: Кристофер Нолан может снять продолжение «Интерстеллара»
Источники издания рассказали о планах Warner Bros привлечь Кристофера Нолана в качестве режиссера или же сценариста. Пока что неизвестно, какие актеры будут сниматься в грядущем сиквеле, а также возможные даты выхода киноленты. Однако собеседники издания раскрыли некоторые сюжетные подробности. Например, фильм начнется с момента, на котором закончилась первая часть: главный герой, которого сыграл Мэттью МакКонахи, летит на космическом корабле к доктору Амелии Брэнд, оставшейся на обитаемой планете Эдмунда.
«Интерстеллар» — научно-фантастический фильм Кристофера Нолана, который вышел в 2014 году и собрал в мировом прокате 677 млн долларов при бюджете в 165 млн. В киноленте рассказывается о путешествиях группы исследователей, которые используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы спасти человечество от вымирания.
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