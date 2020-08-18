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СМИ: Кристофер Нолан может снять продолжение «Интерстеллара»

Кристофер Нолан может снять может снять вторую часть фантастического фильма «Интерстеллар». Как сообщает портал We Got This Covered, проект находится на ранней стадии разработки.

Источники издания рассказали о планах Warner Bros привлечь Кристофера Нолана в качестве режиссера или же сценариста. Пока что неизвестно, какие актеры будут сниматься в грядущем сиквеле, а также возможные даты выхода киноленты. Однако собеседники издания раскрыли некоторые сюжетные подробности. Например, фильм начнется с момента, на котором закончилась первая часть: главный герой, которого сыграл Мэттью МакКонахи, летит на космическом корабле к доктору Амелии Брэнд, оставшейся на обитаемой планете Эдмунда.

«Интерстеллар» — научно-фантастический фильм Кристофера Нолана, который вышел в 2014 году и собрал в мировом прокате 677 млн долларов при бюджете в 165 млн. В киноленте рассказывается о путешествиях группы исследователей, которые используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы спасти человечество от вымирания.

Сабина Алиева,
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