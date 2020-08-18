СМИ: Кристофер Нолан может снять продолжение «Интерстеллара»

Источники издания рассказали о планах Warner Bros привлечь Кристофера Нолана в качестве режиссера или же сценариста. Пока что неизвестно, какие актеры будут сниматься в грядущем сиквеле, а также возможные даты выхода киноленты. Однако собеседники издания раскрыли некоторые сюжетные подробности. Например, фильм начнется с момента, на котором закончилась первая часть: главный герой, которого сыграл Мэттью МакКонахи, летит на космическом корабле к доктору Амелии Брэнд, оставшейся на обитаемой планете Эдмунда.