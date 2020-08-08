Американский журнал Forbes опубликовал список 10 сериалов стримингового сервиса Netflix, которые были самыми популярными этим летом. В него вошли как и новые проекты, так и сериалы, ставшие уже культовыми.
Forbes составил список 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета
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Фото: Shutterstock
На первом месте расположилось документальное шоу «Неразгаданные тайны» – перезапуск культового сериала, выходившего с 1987 по 2010 год. В нем рассказывается о загадочных преступлениях, которые не были раскрыты. На втором месте оказалось игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Как считают в издании, популярность этого шоу говорит о том, что Netflix будет больше выпускать подобные проекты.
Тройку лидеров замыкает фэнтезийный сериал «Проклятая». В нем главную роль сыграла Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему».
В рейтинге также оказались документальный сериал о баскетболисте Майкле Джордане «Последний танец», шоу актера Зака Эфрона «Down to Earth», сериал в жанре ужасы и фэнтези «Тайный орден», американский фантастический телесериал «Монахиня-воин», мультфильм «Avatar: The Last Airbender», американский комедийный сериал «Бесстыжие» и ситком «Офис».
Ранее Netflix показал трейлер сериала «Рэтчед» — приквела «Пролетая над гнездом кукушки» от Райана Мерфи с Сарой Полсон в главной роли. Сюжет шоу расскажет предысторию Милдред Рэтчед — старшей медсестры психиатрической больницы из романа Кена Кизи.
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