Forbes составил список 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета

На первом месте расположилось документальное шоу «Неразгаданные тайны» – перезапуск культового сериала, выходившего с 1987 по 2010 год. В нем рассказывается о загадочных преступлениях, которые не были раскрыты. На втором месте оказалось игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Как считают в издании, популярность этого шоу говорит о том, что Netflix будет больше выпускать подобные проекты.

Тройку лидеров замыкает фэнтезийный сериал «Проклятая». В нем главную роль сыграла Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему».