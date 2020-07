Во время пандемии Дэвид Линч запустил YouTube-шоу, где он рассказывает о том, чем занимался на карантине. Назвал ее Линч просто What Is David Working on Today? («Чем Дэвид занимается сегодня?»), а в первом же опубликованном ролике показал самодельную раковину из дерева и рассказал, что хочет смастерить для нее слив. Съемки дебютного эпизода прошли на заднем дворе дома режиссера.

В июле Линч поделился короткометражным фильмом «Ножницы». Премьера короткого метра состоялась на Каннском фестивале еще в 2007 году — тогда лента называлась Absurda. На фестивале она представляла фильм «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, затем вошла в To Each His Own Cinema — выпущенную к 60-летию Каннского фестиваля антологию из 34 короткометражных фильмов.