Адвокат потерпевших: Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП

По словам Добровинского, Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП, отказался от признания вины — его отказ зафиксирован в материалах уголовного дела. «Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — приводит ТАСС слова адвоката потерпевшей стороны. Предварительное слушание по делу должно было состояться сегодня, 29 июля, в Пресненском суде города Москвы. Однако из-за неявки адвокатов актера заседание перенесено на 14:15 30 июля.

Вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом днем 3 июля заявил адвокат артиста Эльман Пашаев — а потом сказал, что его не так поняли. По словам защитника, вопрос о признании вины на допросе вообще не поднимался. Также Пашаев заявил, что актер готов усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.