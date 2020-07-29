Названа дата выхода нового фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» с Эрнст, Кукушкиным и Ходченковой

Грядущая премьера расскажет о влиятельном женском клане, однако подробности сюжета пока не раскрываются. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти — час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — говорит о картине Литвинова.

Одноименную пьесу «Северный ветер» Литвинова написала и поставила в МХТ имени Чехова. Однако фильм не будет ее повторением. «Фильм не будет повторением моей постановки в МХТ, это будет что‑то новое, скорее продолжение пьесы», — добавила Литвинова.

Главные роли исполнили Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Галина Тюнина, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Манана Татибадзе и сама Рената Литвинова. Музыку к картине написала певица Земфира. В российский прокат «Северный ветер» выйдет 26 ноября 2020 года.

Напомним, ранее в Сети появился новый полнометражный фильм немецкого режиссера Владислава Йо «Страх». Главную роль в картине исполнила актриса, сценарист, режиссер и героиня сентябрьской обложки «Собака.ru» в 2016 году Рената Литвинова. В 2016 году Литвинова сняла фильм «Ночи Агаты». В картине режиссер задействовала команду из своего предыдущего фильма «Сны Иосифа», который вошел в альманах «Петербург. Только по любви». В главной роли «собирательного образа всех звезд кино в одном лице» снялась Софья Заика, также в кадре дочь Литвиновой Ульяна Добровская и Константин Хабенский.