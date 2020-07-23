Драмы больше нет: Минкульт не пустит в российский прокат тяжелые фильмы, а только «светлые и простые»

«Обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам. Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино. Поэтому, я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года», — заявила Любимова.

Кроме того, продюсеры, которые откроют своими релизами российские кинотеатры, также получат поддержку Министерства культуры. «Параллельно более глубокие меры на ближайшие 3-6 месяцев мы прорабатываем совместно с Фондом кино. Когда все отработаем и обсудим вместе с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, вместе с продюсерами, дистрибьюторами, киносетями, тогда, конечно, мы выйдем в открытое поле и расскажем обо всем комплексе мер поддержки наших киносетей и продюсеров», — добавила министр культуры.

Напомним, эксперты не считают возможным единовременное возобновление работы кинотеатров в России. По их мнению, процесс может растянуться на «пару месяцев мучительного открытия». Ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.