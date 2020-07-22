«В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведется сценарная разработка проекта. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры», — рассказал РИА «Новости» директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Всего планируется выпустит 26 серий мультсериала.

Напомним, в декабре 2019 года, к 50-летию легендарного мультфильма «Умка», вышло продолжение. Мультфильм рассказывает о важности искренней дружбы и семейного тепла, а также показывает пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он стал логичным завершением трилогии о белом медвежонке. В первой части медвежонок познает мир, во второй (она вышла в 1970-м году и называлась «Умка ищет друга») — взрослеет и отправляется в странствие, в третьей — возвращается домой.

Киностудия «Союзмультфильм» также готовит к выпуску продолжение «Ну, погоди!» — культового советского мультсериала, рассказывающего о бесконечном противостоянии Волка и Зайца. Уже известно, как будет выглядеть в новых сериях Волк. В новых сериях главный антагонист сериала выглядит все еще дерзко, но уже более современно — как минимум потому, что сменил джинсы клеш на скинни. Новыми персонажами мультвселенной станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля — посмотрите, как они будут выглядеть!