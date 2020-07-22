IQOS завершают съёмки фильмов, основанных на реальных историях

Этой весной бренд запустил кинопроект «Настоящие истории»: каждый совершеннолетний пользователь IQOS мог прислать свою историю, на основе которой бы написали сценарий и сняли кино. За почти 3 месяца экспертное жюри, в состав которого в том числе вошли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и писатель Александр Цыпкин, получило более 300 рассказов, но из них предстояло выбрать только пять. Так из 5 повествований родились 5 киноновелл и образовались 5 съемочных команд. Короткометражные фильмы войдут в единый киноальманах под названием «(Не)случайные истории». Сейчас проходит завершающий этап производства. А онлайн-премьера состоится уже совсем скоро — 13 августа.

Уникальность проекта заключается в том, что он объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей: совершеннолетних пользователей IQOS, режиссеров, актеров, членов жюри, музыкантов. В создании фильма участвовали 5 авторов историй*, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд — профессионалов из мира кино. Идея проекта напоминает нам всем, что счастливые случайности в жизни совсем не случайны, а реальные события бывают гораздо интереснее вымысла.