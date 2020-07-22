IQOS завершают съёмки фильмов, основанных на реальных историях

Этой весной бренд запустил кинопроект «Настоящие истории»: каждый совершеннолетний пользователь IQOS мог прислать свою историю, на основе которой бы написали сценарий и сняли кино. За почти 3 месяца экспертное жюри, в состав которого в том числе вошли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и писатель Александр Цыпкин, получило более 300 рассказов, но из них предстояло выбрать только пять. Так из 5 повествований родились 5 киноновелл и образовались 5 съемочных команд. Короткометражные фильмы войдут в единый киноальманах под названием «(Не)случайные истории». Сейчас проходит завершающий этап производства. А онлайн-премьера состоится уже совсем скоро — 13 августа.
Уникальность проекта заключается в том, что он объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей: совершеннолетних пользователей IQOS, режиссеров, актеров, членов жюри, музыкантов. В создании фильма участвовали 5 авторов историй*, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд — профессионалов из мира кино. Идея проекта напоминает нам всем, что счастливые случайности в жизни совсем не случайны, а реальные события бывают гораздо интереснее вымысла.
Кто написал сценарии
Главным экспертом проекта стал писатель, сценарист и основатель «Беспринцыпных чтений» — Александр Цыпкин. Александр выступил в проекте не только как один из членов жюри, но и создал на основе историй 5 оригинальных сценариев, проработав их с каждым из режиссеров. При этом на сами съемки Александр, по собственному признанию, специально старался не приезжать: «Финальный этап создания любого фильма — это работа режиссера. Поэтому я предложу свое видение, но дальше дело за кинематографистами».
Было важно не потерять те искренние эмоции, которые заложили в присланные истории их авторы. Именно поэтому с самого начала подготовки к съемкам совершеннолетние пользователи IQOS — Алена Симуськова, Сергей Шатохин, Ольга Рачкова, Илья Морковский и Виктория Ковалевская, — чьи истории выбрали для экранизации, были активно вовлечены в процесс. Некоторые из них присутствовали на съемочных площадках и помогали актерам вжиться в роли себя самих.
Кто занял режиссерские кресла
Режиссерами киноновелл стали Елена Бродач, Антон Мамыкин, Ярослав Лебедев, Константин Райх и Байбулат Батуллин. Для многих из них формат короткометражных фильмов является близким и любимым. Съемки проходили с 25 июня по 12 июля. В них приняли участие более 500 человек, включая актеров, режиссеров, технический персонал и менеджмент проекта. Основываясь на деталях сценария каждой истории, режиссеры подобрали идеальные локации для съемок. Например, основные сцены киноновеллы «Поиск» снимались в одном из красивейших лесов Подмосковья, а съемки картины «Чпок» по большей части проходили на оживленных трассах и даже на автозаправочной станции.
Кто снимался в фильмах
Перед продюсерами проекта стояла важная и сложная задача — обогатить реализм сюжетов подбором актеров, которые бы максимально органично соответствовали типажам героев. Кастинги проходили на протяжении нескольких недель. В финальный каст вошли Евгений Стычкин, Рита Крон, Иван Мулин, Евгений Харитонов, Елизавета Климова, Дмитрий Чеботарев — они сыграли главных героев. В съемках приняли участие и другие актеры театра и кино: Аня Чиповская, Максим Матвеев, Дарья Мельникова, Екатерина Агеева и Михаил Тройник. Не обошлось и без неожиданных поворотов — режиссер Резо Гигинеишвили и совладелица интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцева появятся в эпизодических ролях в одной из киноновелл.
Кто занимался созданием образов
Разработка образов для всех героев фильма была полностью в руках стилиста и телеведущего Александра Рогова. По рекомендациям, которые он кропотливо подготавливал на протяжении нескольких месяцев, художники по костюмам подбирали образы, которые в результате идеально дополнили характеры персонажей. Каждый образ Александр Рогов утверждал лично.
Кто написал саундтрек
Музыкальное настроение киноальманаха «(Не)случайные истории» создавали группа «Каспий» и певица, актриса Нино Нинидзе. Они исполнили главный саундтрек к фильму в нескольких аранжировках.
Онлайн-премьера фильма состоится 13 августа на сайте проекта truestories.ru и в официальном сообществе IQOS Вконтакте, доступным только для совершеннолетних пользователей.
*5 авторов историй — 5 совершеннолетних пользователей IQOS
#iqosпартнёрство
Не исключает риски.
Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS, проживающих на территории РФ.
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